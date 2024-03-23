再見枕邊人

再見枕邊人｜「晴勝 CP」感情火熱 升溫 黃智雯羅天宇韓式壁咚引爆話題

tvb娛樂
東方新地

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由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。

金長勝（羅天宇飾）衝入浴室英雄救美！（圖片來源：TVB）
金長勝（羅天宇飾）衝入浴室英雄救美！（圖片來源：TVB

播了二十集的《再見‧枕邊人》下周將踏入結局周，更掀起誰是推顧晴天（黃智雯Mandy 飾）落懸崖真兇競猜熱潮。除了劇情夠追看性，男女主角的感情線互動亦成為網民焦點，尤其火花兼趣味十足的「晴勝 CP」更深受觀眾喜愛，昨晚（22 日）一集「晴勝 CP」終於上演一場令人臉紅心跳的「韓式壁咚」場口，可惜滿滿的粉紅氣泡最後遭打斷，長勝（羅天宇飾）最終示愛失敗！

與晴天（黃智雯飾）上演「韓式壁咚」，睇到令人臉紅心跳！（圖片來源：TVB）
與晴天（黃智雯飾）上演「韓式壁咚」，睇到令人臉紅心跳！（圖片來源：TVB

踢爆天宇拍親熱戲怕醜又緊張

劇情講述晴天洗澡時巧遇大廈停電，老鼠「摸黑」出沒，嚇到晴天大叫，長勝聽到即 man 爆衝入浴室英雄救美，抱住僅以毛巾蔽體的晴天到床上，二人四目交投火花四濺，長勝更脫下外套給晴天披著，一如既往盡顯紳士風度。原本在晴天沖涼期間已盤算開口向晴天表白的長勝更準備「將錯就錯」表白，，可惜在氣正好好際，，保安叔叔突然登門，表白計劃暫時受阻。談及相關場口，Mandy 踢爆羅天宇怕醜又緊張：「我知天宇比較怕醜，所以我會主動啲，去令佢安心，唔需要擔心、唔需要驚。我哋係非常專業，度好晒位去拍呢啲場口，但見到佢面紅耳熱就覺得好搞笑！」另邊廂千呼萬喚首度登場的尹詩沛，在劇中飾演晴天失憶前好友「韓晨曦」，在長勝安排下以「刀鋸美人」形式現身志騫（劉宸熙飾）生日會，更以宣戰口脗向楊萬森說：「我返嚟為咗見晴天，為咗唔再畀人傷害佢。」晨曦認定晴天七年前失蹤與萬森有關，際後更將晴天失蹤前寄給她的指紋 USB 物歸原主，晴天發現內裡除有「大細凌生」凌頌恆（張國強飾）和凌振聲 Alex ，（鄭俊弘飾）的照片外，還有一篇小敏（區明妙飾）死訊的報道，小敏的死明顯跟凌氏兩父子有莫大關係！據知詩沛是次演出甚有突破，在官方大合照劇照及海報中，亦處處可見其身影，足證角色舉足輕重。昨晚，原本看似人畜無害的晨曦，當見到老公（周志康飾）後，神色一度有異，相當有可疑，到底晨曦回歸是真的想幫晴天、還是另有居心？密切留意下星期結局周的《再見‧枕邊人》。

晴天沖涼慘遇停電際餘，仲被老鼠嚇親！（圖片來源：TVB）
晴天沖涼慘遇停電際餘，仲被老鼠嚇親！（圖片來源：TVB

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（圖片來源：TVB）
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