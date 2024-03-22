再見枕邊人

《再見枕邊人》｜馬德鐘潛藏大反派？淚崩戲震撼 張曦雯暴走怒摔電話

tvb娛樂
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由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。

張曦雯再出演浸浴戲碼。（圖片來源：TVB）
張曦雯再出演浸浴戲碼。（圖片來源：TVB

故事邁向結局周，雖然推顧晴天（黃智雯飾）落懸崖真兇仍未水落石出，但幾位男女主角的感情線繼續成為焦點，因為 Rachel（張曦雯飾）收到晴天與萬森（馬德鐘飾）的擁吻片，妒火中燒的她決定終極擘面，相約晴天到中環碼頭講數玩互摑之後，昨晚（21 日）一集再大晒心機，竟扮食安眠藥兼在沖涼期間扮睡著搏取萬森緊張及同情，不過由於萬森早對 Rachel 起疑心，當場踢爆 Rachel 做戲，怒羞成惱的 Rachel再度爆 seed 反擊，信任早已崩毁的「森美戀」危在旦夕…另邊廂晴天因意外跣倒撞到頭，腦內突然湧現關鍵回憶，相關回憶再度指向萬森是 Big Boss！另晴天之前腦海亦曾閃現一名滿頭鮮血的女子對她說：「你老公唔畀我見你，啲嘢喺佢度呀！」到底楊萬森是否真的有古怪？

Rachel 扮食完安眠藥去浸浴嚟到博同情，好奸。（圖片來源：TVB）
Rachel 扮食完安眠藥去浸浴嚟到博同情，好奸。（圖片來源：TVB

受盡委屈爆喊

昨晚焦點場口，絕對是張曦雯長達兩分半鐘的超委屈淚崩戲，劇情講述萬森與Rachel 婚禮再度因為教堂維修事宜延期，由於 Rachel 深信萬森提出延期只是藉口，因而感到非常不安。Rachel 父親朱賢達（杜燕歌飾）不甘女兒受委屈，欲打電話責備萬森之際，原本已進入暴走狀態的 Rachel 即時情緒失控，怒掟手機落地並咆哮：「唔使呀！都話唔使你囉！」並壓力爆煲崩潰痛哭：「我係委屈，但可以點呀？為咗佢，我咩都可以做，我咩都可以包容，我咩都可以忍，我愛佢呀！我好想嫁畀佢！但我逼得太緊，佢會唔要我，佢會唔要我㗎……」

呢個淚崩畫面真係超震撼！（圖片來源：TVB）
呢個淚崩畫面真係超震撼！（圖片來源：TVB

張曦雯由眼泛淚光到淚崩再到嚎啕大哭，短短一場戲呈現出三種層次情緒，更一度哭至青筋現形，相當投入，而網民亦看得相當肉緊，直呼：「朱朱好可憐」、「我係Rachel 一定同晴天攤牌：個仔歸你、個男人歸我！」另張曦雯在社交網亦分享了拍攝浸浴戲花絮片，只見著了肉色打底上衣、頭披浴巾的她浸在泡泡浴中扁晒嘴狀甚可憐，緊接傳來的是工作人員的聲音：「好慘」、「十個鐘滾水」，證明了曦雯為了拍攝相關戲份，足足浸了多個小時熱水，盡顯專業一面。

呢個淚崩畫面真係超震撼！（圖片來源：TVB）
呢個淚崩畫面真係超震撼！（圖片來源：TVB

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（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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