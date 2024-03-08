再見枕邊人

再見枕邊人｜黃智雯林熹瞳劇中鬥戲 真實師姐妹情深

tvb娛樂
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由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。

《再見‧枕邊人》昨晚（7 日）劇情講述顧晴天（黃智雯飾）獲楊萬森（馬德鐘飾）屢次誠邀及鼓勵下加入心聲製作公司，可是慘遭同事們認定走後門，冷言冷語相待，尤其被朱善美（張曦雯飾）安插在心聲對付晴天的記者聞琪（林熹瞳飾）處處針對，加上晴天與聞琪均提出訪問心臟科權威盧國峰（魯振順飾），故事題材撞到應一應！兩女出盡法寶邀約盧醫生，聞琪化身「豹女郎」出動美色誘惑；晴天亦略施小計，利用維修升降機的時間採訪。
心聲同事們認定晴天走後門，晴天慘遭冷言冷語相待。（圖片來源：TVB）
心聲同事們認定晴天走後門，晴天慘遭冷言冷語相待。（圖片來源：TVB

林熹瞳（Rachel）與黃智雯在劇中針鋒相對，現實中卻完全相反，兩人不但是香港演藝學院（APA）師姐妹，Rachel 透露對方傳授整理毛躁碎髮的小秘訣，二人合作得非常愉快。對於出演獲得卓越新聞獎的記者聞琪一角，Rachel 直言起初以為角色屬反派，後來發現僅是一名對事業充滿野心、好勝心極強的記者：「聞琪嘅心態純粹要贏晴天，做事好狠、好專業，但唔會害人，只會擺吓面色，其實社會上好多呢種人。」

林熹瞳飾演的聞琪，在劇中有不少性感造型。（圖片來源：TVB）
林熹瞳飾演的聞琪，在劇中有不少性感造型。（圖片來源：TVB

林熹瞳設計托眼鏡動作 說話快狠準增添專業感

Rachel 在劇中有不少性感造型，包括「眼鏡娘」、跌肩、貼身裙等，坦言初時對戴眼鏡演出感擔憂：「好多時會反光，增加難度，二來我唔係咁襯眼鏡造型。監製好好搵到個冇框嘅八角形眼鏡，好似冇戴咁輕，增添專業同性感嘅感覺。我有設計到托眼鏡小動作，同埋講嘢節奏要快狠準，希望出到嚟有不可一世、有我講冇你講嘅感覺。」續指開端的確想予人「賣弄色情、沒有實力」的錯覺，而聞琪亦因應不同場合選穿各類型衣着，她說：「有需要就着得性感啲，方便工作，但聞琪從來唔會出賣身體換取成就。」

林熹瞳指聞琪雖然好勝心強，但從來唔會出賣身體。（圖片來源：TVB）
林熹瞳指聞琪雖然好勝心強，但從來唔會出賣身體。（圖片來源：TVB

另 Rachel 大讚「馬神」馬德鐘與張曦雯外型好合襯，身高 164cm 的她笑稱在他們面前頓時變成小矮人，又特別點名大讚馬神十分提攜後輩，為人友善沒架子。於2006 年畢業於演藝學院戲劇系的 Rachel，憑 2015 年電影《我們停戰吧》於「印度諾伊達國際電影節」、「聖地牙哥國際電影節」、「美國環球優秀電影比賽」中三奪最

佳女主角，演技備受肯定。

另在劇中為搞笑擔當、「現代版 Law 霸」的金長勝（羅天宇飾），繼與麥秋成半裸浸桑拿浴後，今晚（8 日）一集再度騷肌，以「假狗西裝 look」盡晒麒麟臂兼結實腹肌，造型搞笑充滿周星馳電影感覺。該場戲於尖沙咀街頭取景，現實中為怕醜仔的天宇笑言感到尷尬：「我有睇過日本嗰邊做呢類型嘅西裝，同劇情一樣方便着上身開 cam 進行視像會議。唔知係咪營造效果，我嗰套特別少布，見到途人有啲尷尬！」另劇集尾段，晴天喝醉失足跌落泳池，閃回當日墮崖的一段的記憶……到底戴帽黑衣人是誰呢？

「假狗西裝 look」曝光，天宇再次 show 肌派福利！（圖片來源：TVB）
「假狗西裝 look」曝光，天宇再次 show 肌派福利！（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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