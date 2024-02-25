《再見枕邊人》今晚首播｜黃智雯狠摑Kelly 引爆話題眼神殺震撼觀眾
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由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，由 2月 26 日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。
以剝洋蔥式手法逐步邁向真相的《再見‧枕邊人》，除了故事發展充滿懸念，角色定位亦是像霧像雨又像花，未到最後一刻，觀眾絕未能確定誰是好人、誰是壞人，充滿追看性。在劇中佔戲甚重的張曦雯（Kelly），其飾演的朱善美會與馬德鐘飾演的楊萬森、及黃智雯飾演的顧晴天有著錯綜複雜的關係；身為公關公司負責人的朱善美，表面是長袖善舞、圓滑大方兼善解人意的女強人，實際上卻是機關算盡的心機女，為了愛情可以不惜一切。根據官方日前釋出的宣傳短片，Kelly的角色不但所有造型均高貴亮麗；而且每個場口情緒差異均相當明顯，一時是幸福的小鳥依人、一時是明艷睿智的時代女性、一時是眼神充滿殺氣的狠角色、一時則是哭成淚人的軟弱女；其中一個場口更會對著黃智雯連珠炮發，黃智雯則會掌摑 Kelly 還擊；角色如此有發揮，難怪 Kelly 笑言拍攝期間過足戲癮。
談到角色，Kelly 坦言很大挑戰，並透露是首度挑戰反派角色：「第一次做有少少反派成份嘅角色，自己都好享受，好期待大家嘅反應。」Kelly 又笑言不介意劇集出街後「被討厭」：「做反派唔係越多人鬧越好咩？大家可以睇得投入啲嘛，其實我覺得我都幾適合做反派，一行出嚟唔笑就好 aggressive 咁。」Kelly 續指朱善
美角色人設不但複雜，而且更要展現多方面的不同情緒，所以在塑造人物時確是花了不少功夫。除了表裏不一，朱善美還有一個特點，就是女人味十足，故此Kelly 在劇中的造型不但多變，更不乏貼身造型，盡顯玲瓏婀娜身段。
圖片來源：圖片來源：TVB