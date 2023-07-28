咁你都唔識｜江嘉敏與閨密晒肩作戰驚爆收過情信全場嚇窒

由鄭詩君（C 君）、「自稱 J2 一姐」的黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）擔任主持的全新遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，逢周四、五晚上 10 點半翡翠台播映。「Common sense（CS）一啲都唔 common」，聽落「淺到喊」的「常識題」，原來可以十個人有九個答錯。《咁你都唔識》雲集一堆抵死又貼地的刁鑽問題，透過有趣的答問環節，測試參與遊戲嘉賓「CS