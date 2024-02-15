《婚後事》｜陳自瑤羅子溢14年再合作引爆話題，床戲尺度大膽震撼觀眾

由《香港愛情故事》新進監製林肯、夥拍《BB 來了》編審黃秉怡攜手合作的《婚後事》（《Happy Ever After？》），由 2 月 26 日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括陳自瑤、羅子溢、王敏奕、羅天宇、黎諾懿及賴慰玲等。