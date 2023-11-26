思家大戰第三季｜王嘉慧陳懿德長腿對決梁思浩挑戰李思捷底線引爆網絡熱議

由李思捷主持及監製的《日本喇叭牌正露丸特約：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。台慶過後，無綫劇集及綜藝節目繼續強勢出擊，第四部台慶劇《新聞女王》叫好又叫座，載譽歸來的《通靈之王2》亦將於明（27 日）晚起於翡翠台隆重登場。為延續台慶月盛世，今（26 日）晚播出的《思家大戰》，請來兩「王」節目要員齊齊玩，分別是龔慈恩率領的「新聞女王」隊，成員有「飛爺」鄧智堅、「主播曉薇」何依婷、「主播 Ivan」何廣沛及「個案主角 Yuki」陳若思；以及梁思浩率領的「通靈之王 2」隊，成員有「奇門天后」張芯熏師傅、「符籙大師」簡信回師傅、「通靈女神」王嘉慧及陳懿德，兩位女神更鬥晒長腿吸睛之餘，在問答環節還會發揮港姐智慧，「賣口乖」為前輩化解危機，十分叻叻。