思家大戰第三季｜王嘉慧陳懿德長腿對決梁思浩挑戰李思捷底線引爆網絡熱議
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由李思捷主持及監製的《日本喇叭牌正露丸特約：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。台慶過後，無綫劇集及綜藝節目繼續強勢出擊，第四部台慶劇《新聞女王》叫好又叫座，載譽歸來的《通靈之王2》亦將於明（27 日）晚起於翡翠台隆重登場。為延續台慶月盛世，今（26 日）晚播出的《思家大戰》，請來兩「王」節目要員齊齊玩，分別是龔慈恩率領的「新聞女王」隊，成員有「飛爺」鄧智堅、「主播曉薇」何依婷、「主播 Ivan」何廣沛及「個案主角 Yuki」陳若思；以及梁思浩率領的「通靈之王 2」隊，成員有「奇門天后」張芯熏師傅、「符籙大師」簡信回師傅、「通靈女神」王嘉慧及陳懿德，兩位女神更鬥晒長腿吸睛之餘，在問答環節還會發揮港姐智慧，「賣口乖」為前輩化解危機，十分叻叻。
是晚除了是兩「王」之戰，亦是兩大名嘴主持李思捷及梁思浩的「口水戰」；為了宣傳《通靈 2》，思浩一而再、再而三在節目中硬銷，又經常九唔搭八搞爛gag，令主持身份受到「威脅」的思捷一度「詐型」叫思浩 Shut Up。首先思浩在硬銷新節目期間突然問思捷：「你幾時休息？」思捷反應極快接話謂：「你休息先啦，我唔會休息架！」之後思浩鍥而不捨繼續啄住思捷：「冇，我想（頂）替你幾集，（節目）唔使改名，都係《思家大戰》。」思捷聞言即嘴藐藐以「三字經」回應，到底係乜？之後思浩對戰慈恩姐時，又冇啦啦拿對方角色名「方太」搞爛gag：「方太！你除咗煮餸叻、做戲叻、玩遊戲可以讓吓我」，思捷聞言即不耐煩表示：「撩喇（意思是夠鐘）」；之後思浩再無厘頭發表感恩宣言：「感謝《思家大戰》幫我哋宣傳」，終惹來思捷喊停：「Shut Up」，場面火爆不足、搞笑有餘。 難得兩大王牌節目齊齊動員，自然要「爆料熱線」，思浩透露《通靈 2》將會更精彩、更國際化，並預告其中一幕除會封掉整個電視城一廠，更會在該處擺放大量車輛進行意想不到的競猜遊戲；另邊廂鄧智堅則預告《新聞女王》的 SNK News電視台，將遇上不止一人 involve 的「變節」事件：「呢班人會過檔，會影響晒成個電視台同社會」，並自嘲角色似「太監」，負責幫忙管理七國咁亂的皇宮。是集問題一樣精彩，其中一條：「新聞台報緊新聞，你第一時間會留意啲乜」，「新聞女王」隊突顯「新聞從業員」專業、成功清版，清版功臣則是看似零殺傷力的何依婷！另一條問題：「除咗通靈之王，好無聊喺度諗，仲可以有通乜之王
呢？」則非常難答，雖然參考答案有七個，但兩隊最終只答對「通渠」及「通識」，到底剩下的五個答案是甚麼？談到整晚表現，「通靈女神」遠遠不及「新聞女神」，依婷勝在唔聲唔聲嚇你一驚、若思勝在身手敏捷反應快，慈恩姐則勝在夠淡定，更成為全晚的「補中王」，與表現出色的鄧智堅拍住上做「頭腦擔當」成為致勝關鍵。
圖片來源：（圖片來源：TVB）