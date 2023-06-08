思家大戰｜李思捷重提搶獎事件 與洪永城火藥味濃！

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，本周日（11 日）播出一集有洪永城率領的「J2 旅行社」隊，成員包括胡美貽（Nicole）、葉靖儀（Michelle）、倪嘉雯（Carmen）以及胡敏芝（Karen），對戰黃庭鋒率領的「維新烏絲素」隊，成員包括劉錦紅、陳美濤、倪政聖以及趙振恒。