思家大戰｜陳曉東黃金寶神對神獎牌多如山車神裝滿喼
由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。本周日（6 日）播出一集，有不老男神之稱的陳曉東率領的「東東 Family」隊，成員包括湯寶如、海俊傑、張名雅、鄺星宇 Alex，對戰「車神」黃金寶率領的「運動人」隊，成員有立法會議員鄭泳舜、前亞運空手道銅牌得主李嘉維、容樹恒醫生、雷雄德博士。
海俊傑自爆上完《思家大戰》返屋企跪玻璃
本集單是兩隊自我介紹已相當精彩，對「男神降臨」大感興奮的思捷，一嚟即向東東滔滔不絕：「九十年代我哋日日都唱你啲歌…」身經百戰的東東即打蛇隨棍上宣傳新歌：「我最近 plug 新歌呀，《燒光了火柴》。」更即場哼了一小段，中氣台型兼備，贏得全場拍手和應兼歡呼；之後在答題部分，東東又應要求獻唱經典名曲《劃火柴》。已是第二度挑戰《思家》的海俊傑，笑言上次玩完返家後即遭太太大懲罰，海俊傑說：「我兩個膝頭哥損晒，跪咗一個禮拜玻璃，因為答咗『豬圓肉潤』。」
思捷對「運動人」隊亦大感好奇，他先八卦黃金寶：「你贏過幾多個獎牌？」黃金寶老實但不失謙虛地回應：「真係數唔到，淨係獎牌都擠滿一個細嘅行李箱。」思捷緊接再追問車神每日練習時間，黃金寶 Casual 回應：「最長試過練八、九個鐘，但我哋單車上面都會食吓嘢、飲吓水。」李嘉維則在眾人起哄下表演空手道，更欽點思捷做「對手」：「我點到即止（示範），大家想唔想睇我打佢呀？」當「思維」正式 VS，嘉維每一下飛腳都真的「點到即止」，不過由於飛腳與思捷距離極近，思捷全程嚇至面青青兼震騰騰。而令「車神」現身《思家》的幕後功臣雷 Sir 透露，「運動人」如在節目中贏得獎金，將「全數捐畀鼓勵基層小朋友做運動嘅慈善組織」。
本集最絕核問題是「你女友問你前度女友靚唔靚，你會點講」，有「前科」的海俊傑回答問題時再度「玩火」，遭思捷取笑：「你又跪玻璃喇喎！」另一條問題「你會點叫你父親」雖看似簡單，但雷 Sir 及容醫生都分別給出「超乎想像」答案，令思捷忍不住感嘆：「全部都富二代嚟嘅」。想知佢哋答乜，留意本周日晚播
出的《思家大戰》。