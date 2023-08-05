思家大戰｜陳曉東黃金寶神對神獎牌多如山車神裝滿喼

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。本周日（6 日）播出一集，有不老男神之稱的陳曉東率領的「東東 Family」隊，成員包括湯寶如、海俊傑、張名雅、鄺星宇 Alex，對戰「車神」黃金寶率領的「運動人」隊，成員有立法會議員鄭泳舜、前亞運空手道銅牌得主李嘉維、容樹恒醫生、雷雄德博士。