《思家大戰》｜靚姐姐對妹妹仔激鬥 終極篇最玩得家庭觀眾大驚奇

由李思捷主持及監製的《百老滙電器呈獻：思家大戰》，後日（31 日）除夕夜 8 時 30 分翡翠台播映第三季 終極篇。向來愛向各界廣發英雄帖的《思家大戰》，壓軸一集請來兩隊開播以來最玩得的家庭隊伍再踏擂台，由靚姐姐組成的「懵姐執多劑」隊，隊長是「懵姐」麥美娟，隊員則有「小龍女」蕭玉珍、「Angel」陳蓮鳳、「愛愛」曾愛霞及「琳琳」孫美琳；另一隊則是由五位少女舞獅高手組成的「舞獅復仇」隊，隊長是「鍾定英」劉嘉莉、隊員有「李若智」薛嘉如、「史勿心」成嘉瑩、「馬尚楓」周柏穎和「廖雨辰」張嘉琪。曾經勝出的「懵姐執多劑」隊今次擺明車馬想「執多劑」，為增強氣勢，隊長懵姐以一身「迷人 pink lady」打扮、配以貼有 bling bling 閃石的黑超及造型語氣，如同「翻版薛家燕」降臨。懵姐甫登場，思捷問她「使唔使咁型」，懵姐即搞笑反擊：「我想型過你吖嘛！」思捷再追問懵姐如何比上次更進一步，豈料遭懵姐再下一城：「又唔知道題目，除咗諗住你，咩都唔使諗！」思捷聞言只能笑回：「咁精靈，使乜畀貼士你啫！」。另擺明一雪前恥的「舞獅復仇」隊，隊長及隊員綽號均來自思捷主持節目《今晚睇李》中的趣劇環節「思文敗類」，難怪思捷沾沾自喜謂：「估唔到你哋八年前細細個已經睇我！對我咁崇拜！」