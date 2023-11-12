^新聞女王^張家妍鬥戲

新聞女王｜張家妍介入文佐之爭網民熱議阿佘李施嬅鬥戲王敏奕記者妹搶眼

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由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，即將於翡翠台隆重登場，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

李施嬅劇照
李施嬅劇照（圖片來源：TVB）

上回講到 SNK 由「新聞女王」文慧心 Man 姐（佘詩曼飾）率領的「文家軍」、與佐治（馬國明飾）率領的「佐治黨」鬥個你死我活，除了文家軍及佐治黨，SNK還有由「SNK News 午間新聞主播」張家妍（李施嬅飾），以及其悉心栽培的熱血新人劉艷（王敏奕飾）為主的「中立派」。本著「你哋想點鬥點搶，I don’t care」想法的家妍，一直堅守新聞專業標準，雖然實力直逼 Man 姐，但由於堅持中立、絕不埋堆，加上對於「追求真相」的執著以及為人口直心快，在 SNK 中「得罪人多、稱呼人少」。為了展示角色專業，李施嬅透露單是為了練好專業新聞主播的咬字及聲調，私下已進行了超過數百次的新聞讀稿練習，相當認真。與家妍一樣在新聞路上堅持初心，以維持正義及為社會有需要人士發聲為己任的，還有家妍下屬劉艷。與家妍不同的是、「初生之犢」劉艷多了一份傻勁，在 SNK中被公認為「Stupid」的她，為了做新聞可以完全無視自身安危直闖最危險新聞現場，以致經常狀況百出，令家妍相當頭痛兼又愛又恨！除了角色夠 Stupid，王敏奕在劇中的清純打扮亦是其賣點之一。

佢一直堅持「初心」報道新聞，以追求真相及維持公義為己任，仲要絕不埋堆。
佢一直堅持「初心」報道新聞，以追求真相及維持公義為己任，仲要絕不埋堆。（圖片來源：TVB）

以家妍為首的「中立黨」雖然無心戀「鬥」，但由於做新聞手法與 Man 姐屢有衝突，對「文家軍」同樣造成威脅。對於兩大好戲之人佘詩曼及李施嬅在劇中將有不少對壘場面，不少網民均率先表示期待。除了性格各有特色的一眾主播，SNK還有兩大靈魂人物值得關注，分別是鄧智堅飾演的飛爺，以及 SNK 幕後大老闆方羅麗嫦（龔慈恩飾）。與佐治關係較為密切的飛爺，與佐治一樣擅於以手段在職場上一爭長短，並對實力超凡的 Man 姐諸多避忌。秉承「鷸蚌相爭，漁人得利」宗旨的他，不但不時為「文佐之爭」火上加油，更會因應不同時機扮演「A 字膊」及「邀功」角色，絕對是職場中不應得罪、但又應避之則吉的老細類型，連總監製鍾澍佳亦大讚角色有突破！至於表面親切的方太，實際卻是整個鬥爭圈中最老謀深算的人，一手將 Man 姐捧上天的她、亦隨時可將 Man 姐摧毁，比飛爺更具殺傷力…

對於李施嬅同佘詩曼同框鬥戲，網民大感期待。
對於李施嬅同佘詩曼同框鬥戲，網民大感期待。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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