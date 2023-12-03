新聞女王｜高Ling為爭主播位置玩叛變陷害李施嬅英式口音再度露鋒芒
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
許詩晴徐曉薇身世陸續曝光
本周劇情絕對是峰迴路轉，背著恩師 Man 姐（佘詩曼飾）暗地與佐治（馬國明飾）聯手的曉薇（何依婷飾），明（4 日）晚起將接連面對 Man 姐連環有意無意試探她與佐治關係，其中一次 Man 姐拿著電話衝入廁所，向曉薇展示一張對曉薇嚴重不利的「對話截屏」，嚇至曉薇瘋狂喪嘔。另邊廂，一心爭做 Prime Time 主播的許詩晴 Cathy（高海寧飾），繼上周「富豪死訊」事件揚威後，將「愈戰愈勇」，主動向 Man 姐投誠之餘，更會出賣上司佐治，並企圖令曉薇當眾出醜，狠勁 Level Up！曉薇與 Cathy 的悲慘身世本周亦將陸續曝光。
另一本周焦點劇情，是大得網民心的張家妍（李施嬅飾），將展示超強英語實力，以英國口音＋英語主播 Tone 就英國首相秘密請辭傳聞向現任內閣大臣秘書求證，簡單一句「Today’s big question,is the prime minister stepping down?」，令人一度錯覺以為李施嬅本身專業就是英語主播。之前李施嬅在《金宵大廈 2》中晒 60年代英國口音已大獲好評，當時施嬅披露背後請了專人訓練；今次該名專人再度出手為施嬅進行特訓，雖然今次都是英國口音，但卻因年代差異致發音有所不同：「《金宵 2》醫生講嘅英文係六十年代英國口音，所以會傳統啲同有皇室少少嘅感覺，但今時今日嘅英國口音已經 Casual 咗。我英國嘅 Dialect Coach（方言教
練）英國、美國、法國口音都識，佢好好，每次同我上堂都係逐個音幫我執，希望令我真係似喺嗰度（英國）長大嘅人。」為何要英國口音，一切只為還原張家妍角色的背景：「因為監製同我講張家妍係英國讀書回流返香港，所以佢嘅英文絕對要用英國口音。」
問到為何廣東話及英語主播 Tone 都能應付自如，施嬅謙稱就是要盡力做好功課和背熟所有主播稿：「主播腔我真係練咗好多好多好多次，幾百次甚至一千次，由節奏、音樂感、速度到咬字等，總之我一有時間就係咁練係咁練，每日一有
Break 或唔使開工就會攞啲主播稿出嚟練。因為啲稿我要背好晒，我先可以做到戲，先可以專注模仿主播聲音、表情同形態。雖然壓力大，但我覺得係必須要做到。」
每個細節都能掀起熱話的《新聞女王》，幕後團隊名單亦於今日曝光，並同時發放 SNK 主播間設計圖！除了造型方面有金像獎最佳服裝造型設計得主郭淑敏加持外，攝影及美術指導分別是曾參與電影《色，戒》拍攝工作的林炳華，以及金馬奬最佳美術設計得主馬光榮，馬光榮另外亦有為台慶劇《羅密歐與祝英台》擔任美指，是今年台慶劇重要幕後主腦。主力打造亮眼場景的馬光榮，這次炮製出的SNK 主播間依然亮麗之餘、亦與主角 Man 姐一樣勁有氣勢！談到 SNK 主播間，總監製鍾澍佳接受訪問時坦言落重本，並指前後共花了三個月時間搭建，足證製作認真！