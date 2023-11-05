無窮之路III無垠之疆｜陳貝兒新疆遇彩虹興奮合影一日四季驚奇體驗

由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒主持、一連十集的《華潤集團呈獻：無窮之路 III-無垠之疆》（以下簡稱為《無垠之疆》），將於本月 9 日起、逢周四、周五晚十點半翡翠台播映；另《無垠之疆》的製作特輯，亦將於本周三（8 日）晚十點半翡翠台播映。