狀王之王

狀王之王｜張達明揭祕宋世傑陳夢吉世紀對決 陳浩民客串引爆話題

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由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，今晚（22 日）九點半翡翠台播映大結局。昨晚（21 日）劇情峰迴路轉，宋世傑（王浩信飾）答應為英國使節阿德里安（迪瑪飾）出任訟師，其實只是假意投誠，目的是為了埋阿德里安身收集更多證據，並趁阿德里安高興時落力氹對方飲酒，好讓他在公堂上玩自爆！之後與阿德里安同流合污的戶部尚書談觀（樓南光飾）要求世傑收拾爛攤子，惟世傑斷言拒絕並招惹殺身之禍，幸好危急關頭獲玲瓏（姚子羚飾）殺出救駕。之後玲瓏驚爆真實身份竟是由小刀會派來暗中保護宋世傑的二當家，甚至嫁給宋世傑也是其任務一部分…

嘆與陳浩民相逢恨晚 王浩信開拍前做足準備：要食飽啲

不過事件並未就此平息，英國使節請來的訟師陳夢吉（陳浩民飾），於今晚大結局將與陳夢吉上演世紀公堂戲，爭奪「狀王之王」寶座！為呈現緊湊節奏，浩信與浩民在公堂上的唇槍舌劍場口以一鏡到底方式拍攝，全長約 3 分多鐘。談到拍攝場口前準備，浩信說：「首先要背熟晒啲對白，第二就係要食飽啲，因為真係花好多能量，基本上一拍完返到去就即刻瞓着。」講到與陳浩民合作，浩信說：「同佢合作感覺好正，佢嘅 energy、演戲嘅節奏同埋對清裝嘅拿捏都做得好好，好榮幸可以同佢做對手戲，覺得有少少相逢恨晚！」

狀王之王 陳浩民同王浩信上演世紀公堂大戰！
陳浩民同王浩信上演世紀公堂大戰！（圖片來源：TVB

相隔 16 年重返 TVB 拍劇的陳浩民早前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持潘盈慧訪問，講到在《狀王》中客串陳夢吉一角坦言很大壓力：「演陳夢吉要好有壓場感、幽默感同埋伶牙俐齒，仲要有少少反派嘅感覺，但又唔可以畀觀眾討厭你，所以其實好難演，好大壓力！」提到與浩信的世紀公堂戲，浩民坦言拍攝過程辛苦：「好費神同用好多能量，我同浩信原本開工約咗夜晚食飯，但拍完之後大家都話不如唔好食啦，因為實在太攰喇！」

狀王之王 陳浩民接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持潘盈慧訪問。
陳浩民接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持潘盈慧訪問。（圖片來源：TVB

獲封古裝專業戶 陳浩民自嘲與世界脫節

盈慧問到入行多年的浩民演藝路曾否遇挫折？他感恩說：「真係冇，好多人問我點樣捱出頭，我唔係囂張，我真實歷史就係咁，我第一日就做主角段譽，呢個世界真係有啲人係咬住金匙羹出世，我唔敢話我係呢種，但條路真係好順。」提到獲封古裝專業戶，浩民笑言：「我都唔知點解，可能我唔夠時尚定係有古典美？其實我唔係咁鍾意自己時裝嘅表現，可能真係拍得太多古裝，成日覺得我同呢個

狀王之王 浩民感恩演藝路順風順水。
浩民感恩演藝路順風順水。（圖片來源：TVB

世界脫節！」浩民是圈中出名的多仔公，與太太蔣麗莎育有 4 名子女，浩民笑言：「我老婆都話五年冇買過衛生巾，因為佢 5 年生咗 4 個。」浩民最後藉着鏡頭向太太說多謝，感激太太出心出力照顧 4 名小朋友，非常有愛。
今晚大結局除了世紀公堂戲值得關注，只在世傑夢中現身的宋安（張達明飾）將會終極現身！在終極案件告一段落後，世傑和玲瓏將再次成親，宋安屆時將現身恭喜一對新人，並會告知世傑一個驚天秘密，令世傑嚇到即場暈低。想知宋安向世傑講了甚麼？密切留意今晚播出的《狀王之王》大結局！

狀王之王
（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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