狀王之王｜張達明揭祕宋世傑陳夢吉世紀對決 陳浩民客串引爆話題

由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，今晚（22 日）九點半翡翠台播映大結局。昨晚（21 日）劇情峰迴路轉，宋世傑（王浩信飾）答應為英國使節阿德里安（迪瑪飾）出任訟師，其實只是假意投誠，目的是為了埋阿德里安身收集更多證據，並趁阿德里安高興時落力氹對方飲酒，好讓他在公堂上玩自爆！之後與阿德里安同流合污的戶部尚書談觀（樓南光飾）要求世傑收拾爛攤子，惟世傑斷言拒絕並招惹殺身之禍，幸好危急關頭獲玲瓏（姚子羚飾）殺出救駕。之後玲瓏驚爆真實身份竟是由小刀會派來暗中保護宋世傑的二當家，甚至嫁給宋世傑也是其任務一部分…