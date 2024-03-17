獎門人HappyEaster｜恬妞大膽挑戰啜紫菜 林秀怡自薦加入 羅子溢搶鏡扮生B
特備節目《鄰住買特約：獎門人 Happy Easter 感謝祭》今晚（17 日）8 點翡翠台播映，今集主持陣容有「獎門人」曾志偉、「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、林秀怡和林正峰。今集嘉賓陣容有電影《出租家人》演員組成的「出租家人」隊，成員包括陳家樂、恬妞、方力申、周家怡、許靖韻和艾妮，對戰劇集《婚後事》演員等組成的「婚後事」隊，成員包括羅子溢、陳自瑤、賴慰玲、羅天宇、谷婭溦和區明妙。今集節目優惠多多，除有大量感謝祭貨品於晚上9 點節目播出後在網購平台「鄰住買」開售外，觀眾於收看節目期間嘟一嘟螢幕上的 QR Code，有機會搶到超過 7 萬 8 千封現金利是，節目每 part 最高金額的現金利是為 888 港元！
羅子溢外母親臨監場？
首個遊戲「開心無敵啜乒乓」笑料百出，久未亮相的恬妞獲獎門人厚待，啜乒乓波時不但可以手口並用，更不限時讓她任啜唔嬲！去到對戰階段，人夫子溢先是對戰靚女許靖韻，嘉樂笑問：「有冇同老婆備案呀？」子溢搞笑謂：「今日我外母喺度！」有外母監場的子溢表現得姐手姐腳，最終啜輸畀許靖韻！之後子溢對戰同是人夫的陳家樂，兩人鬥啜時非常肉緊，多番上演男男咀嘴，引得全場嘩聲四起。「開心無敵傳紫菜」同樣搞笑，恬妞為了宣傳新戲豁出去，親自上場與獎門人啜紫菜，「獎老」之一的秀怡竟膽生毛自薦上場：「媽咪話人一世物一世，咩都要試吓嘛！」獎門人與恬妞傳紫菜時肉緊到扭晒頸，相反傳到秀怡時，獎門人一面嫌棄兼推開秀怡，場面搞笑。
羅子溢力王上身公主抱 Yoyo 賴慰玲激嬲獎門人遭水刑侍候
陳自瑤（Yoyo）和子溢在「開心無敵落大閘」大晒好演技，戲裏戲外同樣合拍的兩人先是上演「親熱戲」，之後出名大隻的子溢力王上身公主抱 Yoyo，然後再四腳交纏演繹「鉸剪腳」，最後子溢腿張開扮生 BB，玩得非常落力。「開心無敵開口中」戰況亦相當激烈，《出租家人》導演劉偉恒被拉下水玩埋一份，當中成眾矢之的陳家樂慘遭圍攻，之後大混戰演變成追逐大戰，羅天宇在追子溢時不慎跣低，睇見都覺得痛！最後的「開心無敵彈遮遮」，賴慰玲瘋狂亂噏廿四答問題，激到獎門人紮紮跳大嗌：「唔好畀佢返嚟，淋到冇水為止！」