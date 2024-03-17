獎門人HappyEaster｜恬妞大膽挑戰啜紫菜 林秀怡自薦加入 羅子溢搶鏡扮生B

特備節目《鄰住買特約：獎門人 Happy Easter 感謝祭》今晚（17 日）8 點翡翠台播映，今集主持陣容有「獎門人」曾志偉、「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、林秀怡和林正峰。今集嘉賓陣容有電影《出租家人》演員組成的「出租家人」隊，成員包括陳家樂、恬妞、方力申、周家怡、許靖韻和艾妮，對戰劇集《婚後事》演員等組成的「婚後事」隊，成員包括羅子溢、陳自瑤、賴慰玲、羅天宇、谷婭溦和區明妙。今集節目優惠多多，除有大量感謝祭貨品於晚上9 點節目播出後在網購平台「鄰住買」開售外，觀眾於收看節目期間嘟一嘟螢幕上的 QR Code，有機會搶到超過 7 萬 8 千封現金利是，節目每 part 最高金額的現金利是為 888 港元！