福祿壽訓練學院

福祿壽訓練學院｜湯卓堅驚艷演繹 黃潤成完美扮演Mr.Bean 網友熱議撞臉王浩信

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由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，昨晚（7 日）八點半翡翠台播第二集。

三位導師最終分隊名單及今集三名 top student 湯卓堅、黃潤成、黃建東。（圖片來源：TVB）
三位導師最終分隊名單及今集三名 top student 湯卓堅、黃潤成、黃建東。（圖片來源：TVB

餘下的 26 名首輪入圍者演出完畢後，Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及 Professor Sau（李思捷）三隊正式埋班，Professor Fuk 阮兆祥隊最終成

三位導師最終分隊名單及今集三名 top student 湯卓堅、黃潤成、黃建東。（圖片來源：TVB）
三位導師最終分隊名單及今集三名 top student 湯卓堅、黃潤成、黃建東。（圖片來源：TVB

員為「臨時郭富城」（彭建豪）、「堆填區小龍女」（趙頌宜）、「中女西面」（伍韻婷）、「扮聲勁過李思捷」（林樂熙）、「深井張國榮」莫家淦、「廣州暴龍哥」（陶大衛）、「古巨軒」（周百恩）、「一人 Avantgardey」（黃建東）；Professor Luk 王祖藍隊最終成員為「新會華 Dee」（陳柏曦）、「選美冠軍」（麥嘉欣）、「老翻林峯」（鄭詠謙）、「Lowbud 大熱」（趙亮昭）、「還珠攻略」（王玲）、「人肉變聲器」（湯卓堅）、「買一送一」（吳兆麟＋劉倬昕）；Professor Sau 李思捷隊最終成員有「大灣區梅姐」（林妍）、「許志家駒」（馮彥中）、「我愛林峰」（郭浩皇）、「大坑小G」（葉泓聲）、「行走的 CD 機」（梁山山）、「HK Mr. Bean」（黃潤成）、「元朗劉華」（蔡景行）、「光 B 女」（關嘉敏）。（深色Bold Letter 為第二集入隊者）。本集，三位導師同樣需要各自選出一位 Top Student，分別為「一人 Avantgardey」（黃建

黃建東後面條自製影片都幾有心思，同現場表演 synchronized 架。（圖片來源：TVB）
黃建東後面條自製影片都幾有心思，同現場表演 synchronized 架。（圖片來源：TVB

東）、「人肉變聲器」（湯卓堅）及「HK Mr. Bean」（黃潤成）。

繼上集「新會華 Dee」陳柏曦憑高顏值及「變聲易」高超技成功入屋，在網絡短片收獲逾 1.8 萬 likes、2774 次分享及逾 141 萬 views 後（截至周日下午五時），今集再有另一「變聲易」代表湯卓堅登場，值得一提的是，湯卓堅除了是祖藍隊的Top Student，亦是同時獲得三名導師搶奪的「資優生」。湯卓堅的表演項目是，先後以劉德華、張學友、郭富城、黎明、譚詠麟、羅文、王傑及蘇永康的招牌動作及聲線，獻唱劉德華金曲《一起走過的日子》，其中蘇永康的像真演繹極具新鮮感，而且變聲之間的「轉換時間」相當短，難度極高，網民看畢大讚卓堅是「五星選手」：「呢個似樣」、「呢個扮聲仲勁過之前嗰啲」，並謂希望卓堅下次可挑戰模仿張天賦或其他歌手。祥師兄看畢則讚嘆：「捷爺，直情好似你十大天王嗰種做法。」以扮嘢見稱的思捷更向湯卓堅笠高帽謂：「我揀你因為我見到少少我自己，大家做個 FD，慢慢研究咩係扮嘢，可能我喺你身上都學到嘢。」不過最終

三位導師最終分隊名單及今集三名 top student 湯卓堅、黃潤成、黃建東。（圖片來源：TVB）
三位導師最終分隊名單及今集三名 top student 湯卓堅、黃潤成、黃建東。（圖片來源：TVB

一心想向搞笑方面發展的湯卓堅，選擇加入祖藍隊，令祖藍一度開心至站立鞠躬表達感恩。

另一位 Top Student 黃潤成的演出亦甚有新鮮感，分別以經典喜劇人物 Mr. Bean及化骨龍（張家輝飾）演出短劇，其間除了表情與肢體動作將 Mr. Bean 神還原，就連叫聲也似到十足，加上潤成將自己擅長的打鼓技融入表演當中，令整個演出更見多元。思捷看畢讚不絕口謂：「太精彩，我未見過一個香港人，可以扮 Mr. Bean 扮得咁似，你連佢嗰啲聲都好似，對我嚟講係最難忘嘅表演。」而網民亦普遍認為潤成表現出色：「對眼幾傳神」、「叫得幾似」、「呢個真係幾好」、「有啲料」，並錯重點笑指他撞樣王浩信。至於以「一人 Avantgardey」姿態跳唱《打雀

唔使形容齋睇相，都知黃潤成扮緊 Mr. Bean。（圖片來源：TVB）
唔使形容齋睇相，都知黃潤成扮緊 Mr. Bean。（圖片來源：TVB）

英雄傳》及《跳舞街》的黃建東，獲曾跳唱《跳舞街》的祥師兄正評謂：「因為我扮過，我知道跳《跳舞街》頭先嗰個版本係幾咁辛苦。」思捷亦讚東東謂：「你喺公司咁多年，你無論做咩崗位，你都係做盡自己百分之一百，好犀利！」東東則笑言自己是祖藍經典角色 Handelababy 的表姐—「收嗲啦 Auntie」。

東東話自己係「收嗲啦 Auntie」。（圖片來源：TVB）
東東話自己係「收嗲啦 Auntie」。（圖片來源：TVB）

在三位導師搶奪潛質扮嘢新血的同時，三人必須犧牲在首集入隊的參賽者，結果在第一集憑藉可愛動態、另類演出及比卡超 Cutie 紋身贏盡網民心的「古惑包皮」鄒桂鐘，最終因對手太強難逃被淘汰命運。當「古惑包皮」得悉被淘汰一刻，即哀怨地揞著心口表達不捨，相當搶焦；而隊友們亦以極其不捨的聲音向其說再見。雖然舞台夢碎，但「古惑包皮」依然大拋勵志 Bite 表示「很開心」之餘，並揚言會再接再厲：「我已經好滿足，因為今次係我咁大個人第一次登舞台，可以見到咁多前輩同埋我夢寐以求都想見到嘅明星，我梗係開心。如果呢個節目有第二季，我必定會嚟參加。」至於網民雖普遍認為「古惑包皮」表現欠佳，但仍期待「古惑包皮」經思捷打造後能有脫胎換骨一日。

當思捷宣布要淘汰包皮，在場隊員即刻爭相安慰包皮，而包皮亦好似小朋友咁撲喺「我愛林峯」郭浩皇嘅膊頭。（圖片來源：TVB）
當思捷宣布要淘汰包皮，在場隊員即刻爭相安慰包皮，而包皮亦好似小朋友咁撲喺「我愛林峯」郭浩皇嘅膊頭。（圖片來源：TVB）

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