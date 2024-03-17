福祿壽訓練學院

福祿壽訓練學院｜導師祖藍變身梁朝偉 網民熱議神似度

tvb娛樂
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由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音 2》強勢推出，更是香港首個扮嘢真人 Show。據知採用淘汰賽制的《福祿壽訓練學院》，集齊緊張、殘酷、啜核於一身，為了緩和氣氛，製作組特意找來兩名「傻大姐」擔任「扮工室助理」，二人就是同為港姐出身的郭珮文（Juliana）及陳懿德（Rachel）！經過超過為期半年招募，製作組最終在數百名海選參賽者中，精挑細選最終極別具扮嘢潛能的入圍者接受福祿壽三子悉心調較，爭奪成為扮嘢接班人。為增強刺激感，三子屆時將玩「內鬨」為爭潛力扮嘢王明爭明鬥，揀選心水隊員過程更要歷盡考驗。

阮兆祥_肥媽 2.0（圖片來源：TVB）
阮兆祥_肥媽 2.0（圖片來源：TVB

相隔六年才再度合體亮相無綫孭飛綜藝節目的三子，自然嚴陣以待。單是首集節目片頭，三子已絞盡腦汁研究扮嘢對象，為了令觀眾「易入口得嚟又有新鮮感」，三子最終將經典造型重新包裝升呢 2.0 version，祥師兄扮演黃偉文、肥姐；祖藍扮演《金手指》版梁朝偉、鍾景輝；思捷扮演鄭少秋及特朗普。今日製作組公開三人的 2.0 造型宣傳照，照片所見，「黃偉文」及「《金手指》版梁朝偉」造型相當突出，架上墨鏡、黐了羊咩鬚的祥師兄、配以 Shocking Pink 浮誇衣著及重型首飾依然甚有睇頭；至於祖藍的「《金手指》版梁朝偉」除了髮型及造型抄到足，祖藍更神還原了偉仔片中其中一個經典表情。由於祖藍 2014 年曾扮梁朝偉獻唱《你是如此難以忘記》，當時祖藍在 MV 中的「電眼」令人一眼難忘，除了真的極似偉仔之餘，又多了一份灰諧感，相當爆笑；製作組有見及此，遂要求祖藍相隔約十年後追加扮演偉仔，不過祖藍有感自己「話晒老咗十年」，故提議扮演電影《金手指》中的梁朝偉，並笑言：「呢個有信心啲，希望大家唔好柴台啦。」

王祖藍_《金手指》梁朝偉（圖片來源：TVB）
王祖藍_《金手指》梁朝偉（圖片來源：TVB

製作組還公開了三子造型上妝花絮照，三子之中，以思捷的特朗普造型最為花功夫；為了配合特朗普輪廓，思捷黐完假鼻再黐假下巴相當繁複；為求更像真，製作組更特意為思捷黐上白毛鷹眉，整個上妝過程據知長達約個半小時，相當有心機；而為了保持神秘感，製作組只公開了思捷特朗普造型的 making of，最後成品要留待首集出街後才有得欣賞。至於祥師兄及祖藍的黃偉文及鍾景輝造型亦同樣費時，為了扮得更為維肖維妙，祥師兄及祖藍要坐定定超過半個小時黐頭套，祖藍更索性邊黐邊瞓爭取時間休息。三子是次以六個不同造型上陣拍攝的節目片

李思捷_特朗普 2.0（圖片來源：TVB）
李思捷_特朗普 2.0（圖片來源：TVB

頭，內容主要圍繞「扮嘢歷史」及「扮嘢的定義」，當中更會出動古希臘學者、哲學家亞里斯多德等，聽落認真得嚟又帶點神秘，到底三子今次出盡渾身解數咩葫蘆賣咩藥，密切留意 3 月 31 日（周日）開學的《福祿壽訓練學院》。

阮兆祥_黃偉文 2.0（圖片來源：TVB）
阮兆祥_黃偉文 2.0（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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