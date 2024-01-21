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《網紅甜卡》｜廖慧儀「少女酥胸」騷動，甜品界周秀娜驚艷巴黎老佛爺頂樓

tvb娛樂
東方新地

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明晚（22 日）首播的《FUJIFILM 數碼相機呈獻︰網紅甜卡》，逢周一至周五晚 8 點半於 J2（82 台）播映。三位主持廖慧儀（Jessica）、「甜品界 FYY」甜品師黎紀君（Christy）及造型師李慧茵（Veronica）會在 15 集節目中，帶觀眾來到甜品天堂歐洲，走訪最著名的甜品店及網紅打卡點，實行又食又影。

網紅甜卡 Jessica 及 Christy 拜訪巴黎近百年歷史的馬卡龍店。
Jessica 及 Christy 拜訪巴黎近百年歷史的馬卡龍店。（圖片來源：TVB

節目中兩位靚女主持廖慧儀（Jessica）及貌似周秀娜的甜品師黎紀君（Christy），每次打卡之前，都會由同行的造型師 Veronica 設計造型，到當地 salon 扮靚，甚至會自製香

網紅甜卡 Jessica 連環曬胸，配合 Christy 介紹的甜品「少女的酥胸」。
Jessica 連環曬胸，配合 Christy 介紹的甜品「少女的酥胸」。（圖片來源：TVB

水，務求以最完美一面展現觀眾面前。本周重點是又食又學整馬卡龍、曲奇餅、牛角包；會走訪法國最古老甜品店，品嚐招牌的 Rum Baba 蛋糕、朝聖劇集《Emily in Paris》拍攝場地。

網紅甜卡 二人面前 16 款馬卡龍任食。
二人面前 16 款馬卡龍任食。（圖片來源：TVB

Christy 跟 Jessica 一落機，便急不及待要食有「少女的酥胸」之稱的甜品 macaron（馬卡

網紅甜卡 二人面前 16 款馬卡龍任食。
二人面前 16 款馬卡龍任食。（圖片來源：TVB

龍），Jessica 還抵死的拉開外套曬胸配合，即刻被身旁的 Christy 制止。Christy 解釋名稱的由來︰「因為有法國人話一個好味嘅 macaron，要有一個又薄又脆嘅外殼，加上軟綿綿同少少黐牙嘅口感，好似少女嘅酥胸一樣。」今次她們介紹的 Richart 馬卡龍店於 1925年創立，前身是一間朱古力工廠，目前由家族第三代人 Gautier 打理，售賣朱古力及 25種不同口味的馬卡龍。Christy 跟 Jessica 自然不會執輸，試了當中 16 款口味。

網紅甜卡 Jessica 及 Christy 來到老佛爺百貨頂樓欣賞巴黎日落。
Jessica 及 Christy 來到老佛爺百貨頂樓欣賞巴黎日落。（圖片來源：TVB）

作為甜品師的 Christy 來到巴黎自然要自肥一番，她報讀由老佛爺百貨開辦的馬卡龍製作班。課堂上 Christy 戴上圍裙變身工作 mode，可惜太過興奮，做漏工序被導師訓斥後，終於完成了 4 粒馬卡龍。另一邊 Jessica 花了 30 歐元（約 256 港元）在老佛爺百貨買了 8粒；被喻為天花板級的馬卡龍，二人在百貨公司頂樓會合。不講不知頂樓是網紅打卡必到處，因為可以飽覽整個巴黎，遠眺鐵塔及歌劇院，所以每到日落黃昏都擠滿遊客。明晚 J2（82 台）黃金時段節目將作新安排，逢周一至周五晚上 8 點半，推出全新旅遊節目《FUJIFILM 數碼相機呈獻︰網紅甜卡》，9 點半會有陸浩明（6 號）、名廚楊尚友（Christian）主持的全新飲食綜藝節目《不如食豪 D》，每集會邀請藝人、名人擔任嘉賓。第一集打頭陣出場是歌手曾比特。劇集方面周一至周五 10 點半會播映韓劇《紅色高踭鞋》。

網紅甜卡 老佛爺百貨頂樓可眺望巴黎鐵塔及歌劇院。
老佛爺百貨頂樓可眺望巴黎鐵塔及歌劇院。（圖片來源：TVB）

而《開卷》、《關注關注組》、《玲玲友情報》、《不正常愛情研究所》4 個長壽節目，播映時間亦有調動，逢周一至周四晚上 10 點播映。熱播中的《古靈精怪 台灣篇》，由過往一周播映 5 集，改為逢周五晚上 10 點播出。

明晚 J2 新節目《網紅甜卡》由 Jessica 及 Christy 主持。
明晚 J2 新節目《網紅甜卡》由 Jessica 及 Christy 主持。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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