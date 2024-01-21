《網紅甜卡》｜廖慧儀「少女酥胸」騷動，甜品界周秀娜驚艷巴黎老佛爺頂樓

明晚（22 日）首播的《FUJIFILM 數碼相機呈獻︰網紅甜卡》，逢周一至周五晚 8 點半於 J2（82 台）播映。三位主持廖慧儀（Jessica）、「甜品界 FYY」甜品師黎紀君（Christy）及造型師李慧茵（Veronica）會在 15 集節目中，帶觀眾來到甜品天堂歐洲，走訪最著名的甜品店及網紅打卡點，實行又食又影。