網紅甜卡｜廖慧儀Tom Hardy聯手推出甜點牛角包，黎紀君英國品嚐Low Tea成反面教材
結合「甜品」與「打卡」於一身的旅遊飲食節目《FUJIFILM 數碼相機呈獻︰網紅甜卡》，逢周一至周五晚 8 點半於 J2（82 台）播映。二位主持廖慧儀（Jessica）、貌似周秀娜甜品師黎紀君（Christy）加上造型師李慧茵（Veronica），會在 15 集節目中，帶觀眾來到甜品天堂歐洲，走訪最著名的甜品店及網紅打卡點，實行又食又影。
英國是港人熱訪地點，早年一套《摘星奇緣》，令當地 Notting Hill 成為影迷潮拜勝地。首都倫敦除了打卡點眾多，更加是甜品美食集中地，昨晚（30 日）二位靚女主持廖慧儀（Jessica）及甜品師黎紀君（Christy）由巴黎來到英倫，繼續甜食打卡之旅。首站行程是學整英國淑女必備的貴婦帽，體現英國人注重禮節的一環。製帽過程中 Christy 自爆小時候一段「無良」往事，她說︰「嗰時原本織條頸巾畀初戀男朋友，織到一半放棄咗。到第二個男朋友嘅時候，心諗不如拎返第一條繼續織啦。」最後被媽咪阻止。
Christy 與 Jessica 接住行程是歎地道英式下午茶，原來香港人所講的 high tea，在英國是指工人階層晚飯前的輕食，用以補充體力。而英國上層社會的下午茶則稱為 Low Tea 強調優雅。英國人的餐桌禮儀非常講究，所以特意請來禮儀顧問 Laura Windsor 指導如何正宗地喝一頓茶。開始時 Christy 與 Jessica 對拿取食物及酙茶的考驗都勉強過關。但當 Christy 豪邁地將三文治放入口時，立即被 Laura 提醒︰「Nice、small bite，ladies（女仕，細啖輕輕咬）。」到食烤餅時 Christy 再受考驗，原來她用刀切餅的做法並不正宗。Laura 表示正式應該是用手慢慢將餅掰開，再撕成小塊，刀只會用來搽牛油，連環出錯的 Christy 成為反面教材。今晚（31 日）Veronica 跟兩位女仕到訪名勝大笨鐘、倫敦眼參觀，目的是指導她們拍出與別不同的打卡相。又為她們配上英倫風裝扮，品嚐地道英式甜品拖肥布甸。明晚（2月 1 日）Christy 與 Jessica 介紹的人氣麵包店 British Patagonia Bakery，主打 ice-crone 即係ice cream（雪糕）加 croissant（牛角包）。店主 Matias Barbat 曾在米芝蓮餐廳工作，外貌跟《毒魔（Venom）、《鄧寇克大行動》（Dunkirt）的男主角 Tom Hardy 頗為相似，難怪Jessica 一到店已經神不守舍，她含羞答答表示︰「入到嚟我嘅眼睛都唔知望 chef 好，定望啲嘢食。」引得身旁的 Christy 哈哈大笑。Matias 自然聽不明白二人對話，只是保持微笑。Matias 為她們準備兩款口味的 ice-crone，面對美食二人完全忘記儀態，一邊要咬牛角包，另一邊要應付融化的雪糕，非常捩棄。最後她們想出一個兩全其美方法，想知解決方法，密切留意節目播映。