網紅甜卡｜廖慧儀Tom Hardy聯手推出甜點牛角包，黎紀君英國品嚐Low Tea成反面教材

結合「甜品」與「打卡」於一身的旅遊飲食節目《FUJIFILM 數碼相機呈獻︰網紅甜卡》，逢周一至周五晚 8 點半於 J2（82 台）播映。二位主持廖慧儀（Jessica）、貌似周秀娜甜品師黎紀君（Christy）加上造型師李慧茵（Veronica），會在 15 集節目中，帶觀眾來到甜品天堂歐洲，走訪最著名的甜品店及網紅打卡點，實行又食又影。