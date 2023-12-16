《聲生不息家年華》｜古巨基霸氣獻唱《上海灘》 韓紅爆笑上海話彈
話題性大型音樂節目《聲生不息》來到第三季的《聲生不息家年華》，今季將移師 J2（82 台）逢周日晚 7 點半播映，一連 12 集節目由陸浩明、倪嘉雯（Carmen）擔任主持。首兩季《聲生不息・港樂季》及《聲生不息・寶島季》，以大家耳熟能詳的經典華語時代金曲，勾起觀眾共鳴，引發極大迴響，成為熱門搜尋。《聲生不息家年華》作為華夏音樂三部曲的壓軸篇，歌手陣容鼎盛。12 位常駐歌手︰孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌、譚維維、胡彥斌、郁可唯、汪蘇瀧、周深、宋亞軒，張淇及毛阿敏以特邀歌手亮相。透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。
《聲生不息家年華》將於明晚（17 日）首播，節目以一首《山河圖》打開序幕，現場主持由何炅擔任。第一集歌單有古巨基（基仔）《上海灘》、周深《跟着你到天邊》、王心凌《快樂指南》、宋亞軒《把耳朵叫醒》、汪蘇瀧《我的眼裡只有你》、陳楚生《一封家書》、郁可唯《戀戀風塵》、陳楚生與郁可唯合唱《相約一九九八》、孫楠《你快回來》、黃綺珊《誰》、毛阿敏《籬笆墻牆的影子》、大合唱《在希望的田野上》。
講到最為香港觀眾熟悉及矚目的非基仔莫屬，他出場時的氣勢強勁，為配合獻唱《上海灘》，他特意穿上一件「Mark 哥」褸配合，台上搖身變成「許文強」。台下觀眾見到這身打扮，發出驚喜歡呼聲，邊唱邊揮動他們手上打氣燈，將氣氛推上高潮，連主持何炅亦忍不住跟唱。可見這首歌的感染力及影響力有多大。主持何炅事後在台上直言，聽到各人的歌聲，不少經典畫面都如走馬燈腦海閃過，更特別提到基仔主演的內地劇集《情深深雨濛濛》。
在後台亦發生一段小插曲，祖籍寧波的胡彥斌自爆小時候聽這首歌時，經常有一個「為甚麼《上海灘》是用粵語唱」的疑問，身旁的韓紅大表認同，二人隨即以上海話唱出「夫氣儂土淹儂（愛你恨你）」，引得後台各人爆笑。另外，明晚一集各歌手初登場，所以今集不設計分。