《聲生不息家年華》｜古巨基霸氣獻唱《上海灘》 韓紅爆笑上海話彈

話題性大型音樂節目《聲生不息》來到第三季的《聲生不息家年華》，今季將移師 J2（82 台）逢周日晚 7 點半播映，一連 12 集節目由陸浩明、倪嘉雯（Carmen）擔任主持。首兩季《聲生不息・港樂季》及《聲生不息・寶島季》，以大家耳熟能詳的經典華語時代金曲，勾起觀眾共鳴，引發極大迴響，成為熱門搜尋。《聲生不息家年華》作為華夏音樂三部曲的壓軸篇，歌手陣容鼎盛。12 位常駐歌手︰孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌、譚維維、胡彥斌、郁可唯、汪蘇瀧、周深、宋亞軒，張淇及毛阿敏以特邀歌手亮相。透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。