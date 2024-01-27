聲生不息家年華｜韓紅嘆女隊員難管理 炎明熹同臺遭拒 Gigi粵語老師讚高高手 偶像示愛舊聞再翻
話題性大型音樂節目《聲生不息》來到第三季的壓軸篇《聲生不息 家年華》，今季將移師 J2（82 台）逢周日晚 7 點 J2（82 台）播映，一連 12 集節目由陸浩明、倪嘉雯（Carmen）擔任主持。歌手陣容鼎盛。12 位常駐歌手︰孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌、譚維維、胡彥斌、郁可唯、汪蘇瀧、宋亞軒及周深，不同特邀歌手會亮相參賽。透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。
《聲生不息 家年華》明晚（28 日）一集為第三輪競演上半場比賽，由何炅擔任現場主持。12 位常駐歌手分成男女兩組︰「葫蘆七兄弟」及「五朵金花」隊作賽。「五朵金花」連番失利下，今趟邀請炎明熹及魏如萱助陣。今集歌單有胡彥斌、宋亞軒合唱《改變自己》、汪蘇瀧唱《行走的魚》、陳楚生、周深合唱《逆光》、「葫蘆七兄弟」合唱《一想到你呀》及《愛‧很簡單》。韓紅唱《眉飛色舞》、黃綺珊、王心凌《霓虹甜心》、郁可唯、炎明熹（Gigi）合唱《蘇州河》、郁可唯、Gigi、魏如萱合唱《暖暖》、譚維維、魏如萱合唱《要你管》。比賽開始「葫蘆七兄弟」率先登場，7 位男歌手跟台下觀眾近距離接觸打成一片。接住 Gigi 先後跟郁可唯、魏如萱合唱。表演完畢 7 位女歌手接受主持何炅訪問，他大爆郁可唯、譚維維在後台跟 Gigi 學廣東話，郁可唯以半鹹淡廣東話說︰「老師『交』（教）得好好呀，高手、高手……」接住補充︰「我哋唔會聽呀，就講粵語呀。」。何炅接住調侃韓紅唱《眉飛色舞》（鄭秀文《煞科》普通話版）時動作很帥，韓紅鬼馬回應︰「我已經來不及跟 Sammi 學舞，不像她們能歌善舞，而且也不敢跟她們站在一起。」原因是身高差太遠，韓紅繼續搞笑說︰「這不是『五朵金花』，完全是『金花女子籃球隊』，太高了，不想跟她們站在一起。新來的朋友（Gigi、魏如萱）很難管理。」一番棟篤笑言論，引來台上台下大樂。難得是 Gigi 仍是一臉人畜無害表情，非常可愛。
此外，節目開始前有段小插曲，譚維維向 Gigi 介紹周深時忽然說︰「到這裏我必須要問，你（Gigi）不是要他（周深）電話嗎？」嚇到 Gigi 連說 8 聲「不是」，身體慢慢向後退打算離開。此時汪蘇瀧加入搞鬼，抵死的邊行邊說︰「我告訴你，1384……」立即被周深制止。事出於 2021 年 Gigi 參加《聲夢傳奇》真人騷時，曾向導師李克勤表示，想要周深的電話號碼，然後跟對方說「我愛你」。今趟 Gigi 被翻舊帳，成為被開玩笑對象。