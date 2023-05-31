自然系女子日本旅行｜林莎新女神強勢登場甜美臉蛋＋魔鬼身材秒殺宅男

向來致力為觀眾發掘各地潛力女神、不惜衝出香港的 J2（82 台），今年年初推出的旅遊節目《自然系女子旅行》邀來三大台灣女神林襄、張雅涵和黃上晏坐鎮，贏盡眼球兼話題。有見及此，J2 乘勝追擊，誠邀台灣女神林莎拍攝新一季《自然系女子日本旅行》，林莎將與節目主持林映暉（暉哥）衝出香港和台灣玩轉日本！