通靈之王2｜最大規模尋人遊戲雷電道長楓燧神測參選年份號碼

《先知命局呈獻：通靈之王 2》逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映，節目由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持。今晚（6日）播出一集是 10 強 A 組淘汰賽的最終回， 「天眼通」四哥、「陰陽通靈師」星晨+星月、「埃及祭司」Jeff 和「驅魔術師」法鵬，當中將再有一組被淘汰！A組淘汰賽的最終回非常大陣仗，製作組向有「的士邦」之稱的鄭子邦借來 10 輛的士，擺在一廠中讓參賽者尋人，思浩坦言：「籌備咗幾多月，就係想畀個驚喜大家！」今次規模之大，可算是《通靈》系列最強的一次。另今次邀來黃瀅仴擔任嘉賓主持，她和 Cathy 分別會隨機坐上不同號碼的的士上，讓參賽者找出他們。「驅魔術師」法鵬率先上陣以「探墓掌」尋找答案，「陰陽通靈師」星晨+星月出動讀心術和請仙坐鎮，「天眼通」四哥以四維感應尋找主持人，「埃及祭司」Jeff 則以塔羅牌做預測，他更精準測出其中一架的士曾發生小意外！到底邊位可以笑到最後？記得睇今晚《通靈之王 2》。