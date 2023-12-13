通靈之王2｜楓燧神仙「心流」對決福皓極速終極攻防，誰能奪冠？

《先知命局呈獻：通靈之王 2》今晚（13 日）10 點半翡翠台播映最後一集，節目由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持。來到最後一集，兩位大熱「雷電道長」楓燧和「靈力練習生」福皓齊齊殺入總決賽，爭奪最終「通靈之王」寶座！