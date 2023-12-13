通靈之王2

通靈之王2｜楓燧神仙「心流」對決福皓極速終極攻防，誰能奪冠？

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《先知命局呈獻：通靈之王 2》今晚（13 日）10 點半翡翠台播映最後一集，節目由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持。來到最後一集，兩位大熱「雷電道長」楓燧和「靈力練習生」福皓齊齊殺入總決賽，爭奪最終「通靈之王」寶座！

通靈之王2 楓燧只係簡單地將獎盃嘅氣場「捉走」咗。
楓燧只係簡單地將獎盃嘅氣場「捉走」咗。（圖片來源：TVB

「通靈之王」最終戰玩玩新意思，前所未有地測試參賽者的「自我保護」能力！最終戰將上演尋找獎盃攻防戰，玩法是兩強選手鬥快尋找「通靈之王」獎盃，兩位選手事前分別為獎盃落結界，然後將獎盃放入箱子中，再按自己心水擺放在錄影現場某個地方，為了增強難度，製作組會將裝着 TVBuddy 的箱子放在場地擾

通靈之王2 兩大強者福皓左）VS 楓燧。
兩大強者福皓（左）VS 楓燧。（圖片來源：TVB

亂參賽者，參賽者要在限時 15 分鐘內，破壞對方所設的結界尋找獎盃，時間較快找到獎盃的一位為之勝利。兩位大熱憑住出色表現殺入總決賽，惟來到最後兩人卻同樣指要回到基本。身為修道之人的楓燧直言會請走所有「神仙」，以對手擅長的「心流」作賽。以和「高我」連結過五關斬六將的福皓，亦坦言今次會放下「高我」：「我要靠自己，喺呢 Round 贏楓燧一次！」

通靈之王2 楓燧嚟到總決賽先請走晒所有神仙，主持人都畀佢嚇到呆咗。
楓燧嚟到總決賽先請走晒所有神仙，主持人都畀佢嚇到呆咗。（圖片來源：TVB

正式比賽時，由楓燧率先出發尋找獎盃，福皓事前對着獎盃落結界使出「斗轉星移」之術，他說：「我將獎盃能量轉移去 TVBuddy 嗰度，喺 15 分鐘入面會一直發功，將能量指引去一個錯嘅方向！」楓燧在場地尋尋覓覓，最終走進了一間藍色的屋子，他直言是順着感應去預測：「福皓今日係着住藍色衫，呢個係一個感應，係應物嚟。」入到屋子後，楓燧果真發現一個箱子，裏面又是否真的是獎盃？之後輪到福皓出發尋找獎盃，楓燧事前只是簡單作法「捉走」獎盃的氣場，福皓坦言：「要破楓燧嘅結界係極難，預期去破佢，不如提升自己能量去超越佢！」出名快的福皓一貫作風，一開波便急急腳疾走，連攝影師也差點跟不上他，最終福皓用了 1 分 14 秒便找到一個箱子，更高呼：「我搵到嘅第一個箱，嗰個就係獎盃！」福皓又是否真的一擊即中？最終哪位可以奪得「通靈之王」寶座？密切留意今晚播出的《通靈之王 2》最終回！

通靈之王2 福皓話感應到獎盃喺藍色屋入面。
福皓話感應到獎盃喺藍色屋入面。（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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