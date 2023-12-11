通靈之王2｜五強淘汰賽尋找真兇宅 福皓淚崩楓燧驚測梁祝命格 神祕嘉賓身份引猜想

《先知命局呈獻：通靈之王 2》周一至三晚 10 點半翡翠台播映，節目由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持。《通靈之王 2》進入白熱化階段，今晚（11 日）播出一集是五強淘汰賽，參賽者包括「玄學大叔」振鴻、「雷電道長」楓燧、「天眼通」四哥、「驅魔術師」法鵬和「靈力練習生」福皓。