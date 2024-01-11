《關注關注組》｜施焯日黃嘉雯山姆超市消費熱點轉身成流動景點 唔使一千蚊享受深圳豪華海鮮

由鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、何泳芍（Honey）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的《關注關注組》，逢周二晚 11 點 J2（82 台）播出，前晚（9 日）一集主題是近排大熱的「北上消費」。根據資料顯示，平均每月有 500 萬香港人人次北上消費，港人在內地吃喝玩樂，已成為新常態。而內地的連鎖超市山姆，近日獲港人熱捧，到該店搜購美食、日用品，花費以千元計，非常狂熱。