阿媽唔信我去亞馬遜｜Nicole人體彩繪遭受傷病JB秒速被偷波連環撻低賴地跣

J2 （82 台）全新旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻：阿媽唔信我去亞馬遜》，由洪永城（Tony）帶領 J2er 胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持，節目逢周一至周五晚 10 點半 J2（82 台）播映。