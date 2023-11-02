^高海寧^結實玉背驚艷雪邦

隨懿深度行｜巴黎鐵塔反轉驚險火舞孖黎諾懿雪邦勁Chill高海寧展現結實玉背

tvb娛樂
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由黎諾懿主持的《Trip.com 呈獻：隨懿深度行》，逢周四、五晚上 10 點半於翡翠台播映。今晚（2 日）播出的第 3 集，諾懿邀來女神高海寧（高 Ling）擔任嘉賓，兩人齊齊玩轉位於馬來西亞南部的雪邦，高 Ling 坦言對旅程充滿期待：「我要今次旅程係舒服、歎、放鬆心情同埋吃喝玩樂！」諾懿當然盡力滿足好友要求，兩人首先參觀下榻酒店，房間闊落舒服之餘，走出露台更可飽覽無敵大海景，令高 Ling 大嘆猶如置身馬爾代夫！穿上靚靚露背裝、大晒結實玉背高 Ling，面對靚景表現興奮。之後兩人大玩越野電單車體驗「速度與激情」，想不到高 Ling 原來勁玩得，一邊開快車一邊興奮大叫，又不忘伸脷賣萌，大晒可愛童真一面。

（圖片來源：TVB）

「天空之鏡」影錯覺靚相

今次旅程有動亦有靜，諾懿帶高 Ling 體驗傳統手工藝蠟染，高 Ling 製作手工藝時透露：「我好鍾意畫畫，依家都學緊油畫，想開個畫展做善事。」塗色時看似雞手鴨腳的諾懿，最後製成品竟然十分出色，高 Ling 笑言：「估唔到佢咁有藝術細胞，可能係跟佢個仔學，佢之前唔係咁㗎！」之後兩人去到當地「天空之鏡」沙沙蘭海灘影錯覺靚相，兩人一時扮被風吹走、一時又大戰哥斯拉，最後更合力做出巴黎鐵塔反轉再反轉，玩得不亦樂乎！

諾懿帶佢玩轉雪邦。
諾懿帶佢玩轉雪邦。（圖片來源：TVB）

鍾意食榴槤係美麗的誤會？

美食方面，兩人大歎忘不了魚和啤酒火鍋，遴迍的高 Ling 食魚時不小心將魚鱗掉落心口，她即時掩住心口露出害羞表情，十分可愛。去得馬來西亞指定動作之一當然是食榴槤，高 Ling 更趁機澄清自己並非如傳聞中一樣十分愛吃榴槤：「其實係個美麗的誤會，有一次拍旅遊節目，有人問我鍾唔鍾意食榴槤，我話我媽都鍾意食，我就唔抗拒。大家知道我願意食榴槤後，就流傳成我好鍾意食榴槤！」節目尾聲，兩人在沙灘一邊享受晚餐一邊欣賞火舞表演，高 Ling 觀賞時已投入度一百分，既擔心表演者安全問題，又忍不住被眼前的精湛表演吸引到尖叫連連；之後高 Ling 獲邀參與火舞表演，事後她興奮地說：「當吓嘅感受係好投入、好開心，雖然我唔驚火，但都會緊張，有一種腎上腺素飆升感覺！」

高 Ling 勁遴迍唔小心將魚鱗整跌落心口，怕醜樣好可愛。
高 Ling 勁遴迍唔小心將魚鱗整跌落心口，怕醜樣好可愛。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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