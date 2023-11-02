隨懿深度行｜巴黎鐵塔反轉驚險火舞孖黎諾懿雪邦勁Chill高海寧展現結實玉背

由黎諾懿主持的《Trip.com 呈獻：隨懿深度行》，逢周四、五晚上 10 點半於翡翠台播映。今晚（2 日）播出的第 3 集，諾懿邀來女神高海寧（高 Ling）擔任嘉賓，兩人齊齊玩轉位於馬來西亞南部的雪邦，高 Ling 坦言對旅程充滿期待：「我要今次旅程係舒服、歎、放鬆心情同埋吃喝玩樂！」諾懿當然盡力滿足好友要求，兩人首先參觀下榻酒店，房間闊落舒服之餘，走出露台更可飽覽無敵大海景，令高 Ling 大嘆猶如置身馬爾代夫！穿上靚靚露背裝、大晒結實玉背高 Ling，面對靚景表現興奮。之後兩人大玩越野電單車體驗「速度與激情」，想不到高 Ling 原來勁玩得，一邊開快車一邊興奮大叫，又不忘伸脷賣萌，大晒可愛童真一面。