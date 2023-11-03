隨懿深度行｜蕭正楠挑戰地獄廚神底線黃翠如高空弔橋進退兩難含淚求救今晚最終回

由黎諾懿主持的《Trip.com 呈獻：隨懿深度行》，今晚（周五，3 日）10 點半翡翠台播映最後一集。諾懿今集邀得黃翠如（翠如）任嘉賓，在馬來西亞吉隆坡體驗城中新奇玩意。二人結伴到佔地 35,000 平方呎的室內逃生公園挑戰彈射遊戲 Slingshot 及高空吊橋，又到室內電動小型賽車場玩卡丁車，爭做