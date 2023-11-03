隨懿深度行｜蕭正楠挑戰地獄廚神底線黃翠如高空弔橋進退兩難含淚求救今晚最終回
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由黎諾懿主持的《Trip.com 呈獻：隨懿深度行》，今晚（周五，3 日）10 點半翡翠台播映最後一集。諾懿今集邀得黃翠如（翠如）任嘉賓，在馬來西亞吉隆坡體驗城中新奇玩意。二人結伴到佔地 35,000 平方呎的室內逃生公園挑戰彈射遊戲 Slingshot 及高空吊橋，又到室內電動小型賽車場玩卡丁車，爭做
「世一」車神。
幕後團隊大整蠱
值得留意的是，翠如及諾懿原來均是畏高之人，二人玩離心力強勁的 Slingshot 期
間已嗌到拆天，翠如更直指 Slingshot 是「最後悔做過的事」。雖然如此，在製作組「擺布」下，翠如再度踏上「後悔之旅」之餘，更誤墮騙局。事緣幕後團隊事前主動捉著翠如夾計，指要以陰招令諾懿抽中難度較高的籤，翠如期間曾半信半疑，可惜最後仍選擇相信幕後團隊，最終「癡心錯付」反被幕後團隊及諾懿「暗算」抽中高難度的籤，翠如得悉被玩後一度激動掟紙兼不斷拭淚。
經過一輪拉鋸，表面魔鬼、內裏天使的製作團隊容許二人齊齊試玩難度極低的 Level 1，不過翠如在吊橋上依然「寸步難移」，首先是出發前要踎低定驚，之後在橋上亦是進退兩難，行了幾步的翠如已口震震兼眼濕濕、並以哀求的 Tone 向諾懿說：「唔得喇，我真係好驚呀，可唔可以向後褪！」豈料當翠如想向後褪之際，又因太驚慌不知如何是好，更一度驚至眼濕濕，狀甚可憐，到底翠如最終能否克服心理障礙完成壯舉？
獲外界封為「地獄廚神」的翠如，為了滿足愛吃娘惹菜的老公蕭正楠，專誠在當地跟廚藝導師學煮娘惹菜「甲必丹咖哩雞」。自言在家被蕭正楠嚴禁入廚的翠如，全程雞手鴨腳，連切乾蔥都「慢動作逐格重播」，令諾懿大感頭痕，到底翠如最終能否一洗「地獄廚神」污名？二人另外還到了米芝蓮餐廳，品嚐娘惹叻沙，並登上酒店天台酒吧夜蒲，邊歎雞尾酒邊欣賞吉隆坡夜景，乘機鬆一鬆。
圖片來源：（圖片來源：TVB）