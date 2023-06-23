隱門｜暖男驚變殺人犯吳沚默爆肉搏戲萌爆NG片曝光湯洛雯演技獲讚

由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。

昨晚（22 日）一集高潮位落在心月（黃智雯飾）細佬逸風（阮浩棕飾）離奇捲入殺人案中，葉嘯天（吳岱融飾）見逸風與波波（吳沚默 Momo 飾）不和，拉攏二人飲和頭酒，其間波波因吸食毒品情緒高漲，霸王硬上弓生擒逸風，逸風激烈反抗…翌日波波被發現死在床上，逸風成最大嫌疑人，網民紛紛揣測是葉嘯天陷害親生仔之餘，還大讚 Momo 又姣又索。