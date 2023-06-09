隱門｜張國強演認知障礙老人 爆青筋激動鬧湯洛雯戲味十足！
貝安琪閃現掀《巨輪》回憶
心月（黃智雯飾）與子喬 （陳展鵬飾）千絲萬縷的關係隨著劇情逐步揭開，原來二人於多年前已相認，更互相幫助對方渡難關，因而建立深厚感情。子喬謎一樣的過去亦同時曝光，子喬當年因為誤信前度（貝安琪飾）哥哥慘成「放犯罪人」，為了追捕潛逃的前度哥哥，子喬與對方展開激烈追逐。展鵬相關場口不但要擒高擒低，更體操王子上身做出跳馬一樣的動作，甚考腰力。由於追逐現場甚多鐵枝，拍攝期間兩位演員均份外小心；根據無綫官網發放的花絮片，展鵬很多動作均做得乾淨俐落，且與對手過招後定必拍拍對方予以安撫及鼓勵，盡顯暖男面。同場另一驚喜是貝安琪閃現，不少網民表示掀起《巨輪》的相關回憶。
「洋蔥擔當」落在湯洛雯張國強
昨晚的「洋蔥擔當」落在 Madam Yeung （湯洛雯飾）父親楊志強（張國強 KK飾）身上。患了認知障礙的志強對意外離世的妻子（李君妍飾）念念不忘，憶妻成狂的他在街上看到與妻子打扮相似的女子，連番上前纏著對方，最終 Madam Yeung 忍痛表示母親已離世多時企圖令父親清醒；大受打擊的志強激動爆 Seed 連環掌摑 Madam Yeung，二人最終在街上抱頭痛哭。對於 KK 今次一洗「高級」味道，演繹平凡愛妻老人，網民大讚演技超班之餘，亦指 KK 演乜似乜。
張國強：今次個角色唔係咁精明
KK 受訪時透露接拍《隱門》前，獲監製 Amy 姐親自致電講解角色：「佢話想我同以前好唔同，話今次個角色唔係咁精明。」KK 續指為演阿伯演得更神似，除刻意留了白頭髮，更穿了假肚腩及塗了皺紋膏。談到掌摑湯洛雯（靚湯）場口，KK 透露由於與對方父親湯鎮宗份外熟稔，故與靚湯亦很好感情，二人拍攝前有良好溝通，因而順利一 Take 過完成。但由於正式拍攝時二人均順著當時情緒演戲，故最終在零預警下加了很多巴掌：「我同湯洛雯溝通完，佢覺得有必要真打，只係佢估唔到連續咁多巴。因為大家跟住咗個感覺走，個情緒爆發起上嚟就打咗好多巴，多到我都唔記得咗有幾多吓。」KK 又指有特別留意打巴掌的節奏：「唔可以好似後生仔打交咁快，要一巴一巴咁打，同埋要有氣同冇力之間。」