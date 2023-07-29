靈戲逼人｜網民淚喊一集張振朗龔嘉欣感人告別

由王偉仁（Simon）監製、譚翠珊編審的《靈戲逼人》，昨晚（28 日）翡翠台播映大結局。最後一集 Big Boss 江志強（吳瑞庭飾）惡人有惡報意外中劍身亡，阿駿（張振朗飾）則受傷昏迷送院。阿駿昏迷後因沉醉美夢不願醒來，夢境中阿駿變回上一世的曲行雲（張振朗分飾），與柳芳（龔嘉欣飾）修成正果結婚生仔。柳芳進入阿駿夢境後，驚揭阿駿昏迷不醒真相，雖然阿駿用情之深令柳芳大為感動，但為了讓阿駿重拾意志趕快甦醒，柳芳忍痛離開屬於「雲芳」的愛情美夢，最終雖成功喚醒阿駿，但二人仍是難逃生離死別… 昨晚阿駿與柳芳含笑忍淚告別場口相當精彩，出名喊得的嘉欣，既要裝作瀟灑、強顏歡笑讓阿駿放心及放手，同時又因內心極度不捨數度淚崩，原本「笑容」與「眼淚」交戰的畫面已令人動容，配以嘉欣全程哽咽 tone 講對白，更是我見猶憐，嘉欣滿眼淚花的靚靚喊樣，亦令場口更是吸睛。至於張振朗亦演活了深情男一面，含淚道別愛人之餘，眉宇間亦盡是愛意及溫柔，兩位主角的演出為結局增添淒美。對於結局，不少網民邊看邊嗌感動，並對男、女主角演技給予正評：「喊足一集」、「嘉欣的眼淚在眼眶裏打轉一幕，十分淒美」、「大結局！眼淚大放送」、「忍住眼淚講的對白真係心酸酸」。