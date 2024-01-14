《飛常日誌》｜徐榮升與馬明二十年好友情再燃熱，驚喜合作引熱議
香港機場管理局全力協助，由陳耀全監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，由 1 月 15 日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等。
以航空實感專業劇作招徠的《飛常日誌》，故事圍繞機場禁區內外每日接連發生的二、三事，以戲劇手法帶出機場不同部門員工如何透過緊密合作，令所有旅客賓至如歸。劇中，隸屬機管局的中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾）、機場客運服務經理呂芷珊（高海寧高 Ling 飾）、機場保安經理（行動）陳杰（洪永城飾）和機場飛行區運作經理李勝祥（徐榮飾），四人在機場中合作無間默契十足，從中建立出深厚 Buddy 情，現實中四人亦同樣 Friend 過打 Band！
徐榮與馬明相隔 13 年再合作
當中「百搭王」徐榮和馬國明、洪永城最為老友，徐榮受訪時透露與馬國明在讀訓練班時已認識，相識逾 20 載，他笑言：「我哋大家都鍾意踢波，會成日約埋一齊踢波，反而合作真係比較少，對上一次已經係《紫禁驚雷》，我哋係做兩兄弟，都差唔多十幾年冇真係合作！」至於洪永城，徐榮透露兩人合作過《大帥哥》，同時亦是跑步友，講到今次與兩位老友合作，徐榮說：「今次合作非常開心，大家都係比較有經驗嘅演員，都入咗行一段時間，所以好快磨合到，一埋位就好有默契！」
蔡思貝高海寧孖住做靚湯姊妹
講到 4 人劇中 Buddy 情十分突出，馬明受訪時笑言：「本身同高 Ling 都好熟，之前都合作拍過幾套劇，而佢同我老婆（湯洛雯）又係好 Friend。徐榮就係我廿幾年波友，我同佢私底下係無所不談嘅好兄弟，洪永城雖然唔係波友，但佢性格本身好多嘢講，好識搞氣氛，佢呢種性格好易同佢做到朋友，雖然唔係識咗好耐，但有一種好好朋友嘅感覺。」馬明續指拍攝氣氛十分愉快：「劇中我哋 4 個好多時都會有合作，所以建立咗一段友誼出嚟，咁啱我哋現實又咁老友，好易轉到真感情去劇入面，希望觀眾都鍾意我哋 4 個 Buddy 啦！」至於馬明與在劇中飾演其前妻的蔡思貝亦甚有淵緣，兩人於 2017 年的《心理追兇 Mind Hunter》首次作合，今次則是首度飾演一對。此外思貝與馬明太太湯洛雯亦份屬好友，早前馬明與靚湯在泰國蘇梅島結婚，思貝更孖住高 Ling 飛到當地為靚湯做姊妹。