HOME即是識

HOME即是識｜素人「倚天劍屠龍刀」組合爆笑對決 倪嘉雯體操失誤網民瘋傳

tvb娛樂
東方新地

廣告

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《HOME 即是識》是一個關於家居大小事的問答遊戲節目，透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事。參賽者不論藝人或素人、只要擅長處理家中大小雜事就能參加，組隊爭奪高達港幣 10 萬元的獎金獎品！

羅雪妍分享家傳「美白波鞋」大法

今（26 日）、明（27 日）兩晚播出的第四輪初賽，藝人隊是陸浩明（6 號）與女友陳詩欣、蘇麗珊與羅雪妍；素人隊則有 Car 姐＋Banny、Alex＋阿軒、阿超＋史葛、John＋Henry。經常在社交網站放閃的 6 號和陳詩欣，被森美問到屋企家務由誰負責，「廿四孝女友」陳詩欣表示全部由其主理，賢慧感爆燈。6 號聞言即解釋自己間中也會參與，並笑言培養了做家務的興趣。及後出場的蘇麗珊（Cecilia）與羅雪妍因烘焙結緣成好友，蘇麗珊信心十足表示自己廚房經驗非常豐富，羅雪妍則分享了媽媽的生活小貼士：「我媽洗完波鞋後，會用紙巾包住波鞋曬番乾，白過就咁曬！」

本輪遊戲環節氣氛依然熱鬧，其中一條問題「哪項可以保障房屋因水災、颱風等自然災害造成的損失」，答案有 A 水險和 B 火險選擇，口才了得的 6 號指自己揀 A，並解釋謂：「屋企有水災當然買水險，買水險嚟防止漏水、爆水渠，冇理由用火險解決爆水渠問題。」聽落頭頭是道，但到底答案是否正確？另邊廂，蘇麗珊和羅雪妍似乎「一味靠運」，竟出動猜包剪揼決定答案，相當搞鬼，兩女最後更靠「符碌」後來居上，到底戰果如何？

HOME即是識 蘇麗珊同羅雪妍猜包剪揼決定答案。
蘇麗珊同羅雪妍猜包剪揼決定答案。（圖片來源：TVB

素人隊背景亦相當勁強，Car 姐是位退休牙醫，家有 7 個雪櫃之餘，更有 3 萬呎農地自給自足，拍檔 Banny 則從事電子、電工，二人被盈盈譽為「倚天劍屠龍刀」組合！Alex＋阿軒、阿超＋史葛兩隊人從事的職業則很相似，阿軒為裝修公司董事，阿超＋史葛則為油漆工人，到底他們又能否憑職業知識勝出比賽呢？

HOME即是識 素人隊 Car 姐＋Banny 被譽為「倚天劍屠龍刀」組合。
素人隊 Car 姐＋Banny 被譽為「倚天劍屠龍刀」組合。（圖片來源：TVB

除了參賽者，主持人之一的倪嘉雯亦相當搶 Fo！第二回合實驗題，參賽者需鬥快用紙皮箱製作椅子，並由倪嘉雯試坐 10 秒測試穩度，不過未知是否太興奮，倪嘉雯在紙皮椅子上竟做起「體操」，以致最終發生意外！另開箱題問到沙粒質感手套有何用途時，戴著手套的倪嘉雯竟做出奇怪動作，嚇得森美、馮盈盈面容扭曲，蘇

HOME即是識 倪嘉雯坐紙皮櫈興奮周身郁，最終就搞出意外！
倪嘉雯坐紙皮櫈興奮周身郁，最終就搞出意外！（圖片來源：TVB

麗珊更大叫：「唔好做呢個動作！」究竟倪嘉雯做了甚麼動作惹起如此驚人反應？密切留意今、明晚的《HOME 即是識》。

HOME即是識 倪嘉雯戴住手套做出奇怪動作，全世界都被嚇窒！
倪嘉雯戴住手套做出奇怪動作，全世界都被嚇窒！（圖片來源：TVB
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）
HOME即是識
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

熱門文章

 