HOME即是識｜終極Battle激戰 最後三集星光熠熠
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由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，本周一至三晚 10 點半翡翠台播映最後三集。本周《HOME 即是識》正式展開決賽，經過六輪初賽互相「廝殺」，出線的隊伍分別是藝人隊的艾妮+許靖韻和蘇麗珊+羅雪妍，以及素人隊的黃生+黃 C 拉、Carol+Ming、Pen+Kazaf 和以最高分姿態晉級的 Cathy+柏遨。決賽將新增終極 Battle，最高分的兩隊會以一問一答形式爭奪終極獎金！
來到決賽周戰況相當激烈，一眾「家事達人」賽前做足功課嚴陣以待！明（11日）、後（12 日）晚播出一集，最搶焦的一隊非艾妮+許靖韻莫屬，許靖韻由於失聲關係，全程以 Man 爆沙啞的聲線說話，雖然許靖韻聲沙沙但無阻其精靈表現，成功以靚樣冧掂隔籬組的 Kazaf 心甘情願「通水」畀貼士，場面搞笑！素人隊方面，黃生+黃 C 拉的互動最為搞笑，黃 C 拉不時「常哦」上身哦爆黃生！第二回合的動作題戰況同樣激烈，身為女神級的艾妮、許靖韻、蘇麗珊和羅雪妍，挑戰在限時內用氣球將膠杯封實，四位靚女拋低偶包出盡力不停吹氣球，吹到上氣不接下氣，艾妮更激到整冧水杯搞到成地都是水，非常遴迍！至於第三回合搶答題，一味靠撞殺入決賽的蘇麗珊＋羅雪妍繼續受到幸運女神眷顧，蘇麗珊如有神助般瘋狂答對問題，嚇到主持森美 O 晒嘴！最終邊兩隊可以殺入終極Battle？密切留意本周播出的《HOME 即是識》。
圖片來源：圖片來源：TVB