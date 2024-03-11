HOME即是識｜終極Battle激戰 最後三集星光熠熠

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，本周一至三晚 10 點半翡翠台播映最後三集。本周《HOME 即是識》正式展開決賽，經過六輪初賽互相「廝殺」，出線的隊伍分別是藝人隊的艾妮+許靖韻和蘇麗珊+羅雪妍，以及素人隊的黃生+黃 C 拉、Carol+Ming、Pen+Kazaf 和以最高分姿態晉級的 Cathy+柏遨。決賽將新增終極 Battle，最高分的兩隊會以一問一答形式爭奪終極獎金！