HOME即是識｜終極Battle今晚爆發 萬元大獎誰屬？艾妮許靖韻對決素人黃生黃C

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，今晚（13 日）10 點半翡翠台播映最後一集。經過周一（11 日）、二（12 日）晚激戰，一味靠運的蘇麗珊＋羅雪妍以 5,000 分遙遙領先，Cathy+柏遨以 3,400 分緊隨其後，黃生+黃 C 拉 3,100 分咬實唔放，Carol+Ming、Pen+Kazaf 同樣獲得 2,800 分，艾妮+許靖韻以 2,400 分排包尾！