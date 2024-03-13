HOME即是識｜終極Battle今晚爆發 萬元大獎誰屬？艾妮許靖韻對決素人黃生黃C
由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，今晚（13 日）10 點半翡翠台播映最後一集。經過周一（11 日）、二（12 日）晚激戰，一味靠運的蘇麗珊＋羅雪妍以 5,000 分遙遙領先，Cathy+柏遨以 3,400 分緊隨其後，黃生+黃 C 拉 3,100 分咬實唔放，Carol+Ming、Pen+Kazaf 同樣獲得 2,800 分，艾妮+許靖韻以 2,400 分排包尾！
第三回合搶答題將決定出最終 2 個出線名額，手握 5,000 分的蘇麗珊＋羅雪妍「坐定粒六」殺入最終回，原本排包尾的艾妮+許靖韻頻頻發功答中問題，鬥到最後一條問題時，獲得 3,900 分的艾妮+許靖韻僅落後黃生+黃 C 拉 200 分，可惜最終一條問題由鐵定無緣最終回的 Carol+Ming 搶答成功，令到黃生+黃 C 拉坐享其成殺入最終回。
終極 Battle 環節非常緊張刺激，最高分的兩隊將以 1 on 1 形式爭奪終極獎金。終極 Battle 採用五盤三勝制，賽前兩隊各自挑選心儀的 5 個寶箱，各個寶箱內收藏了不同金額的現金，合計共 4 萬港元。終極 Battle 以一問一答形式進行，頭三個回合各以一個寶箱作「賭注」，第四回合以兩個寶箱作「賭注」，第五回合需以三個寶箱作「賭注」，換言之隨時一 鋪清袋！比賽由較高分的一組蘇麗珊＋羅雪妍先攻，第一條問題是「以下邊種食物不應給一歲以下幼兒食用」，答案分別是 A木瓜、B 蜜糖、C 羊肉和 D 西蘭花，蘇麗珊＋羅雪妍以排除法確定是 A，可惜最終答錯痛失 1 萬元的寶箱！之後兩隊有來有往各不相讓，靠運殺入決賽的蘇麗珊＋羅雪妍最終「重拾初心」，決定繼續靠撞彩答問題，更高呼：「相信自己嘅運氣！」到底她們能否行運行到尾成為「最強家事達人」？密切留意今晚播出的《HOME 即是識》。