HOME即是識

HOME即是識｜Eric Kwok笑彈連發 食辣爆笑 Crystal斷環祕技 Kiele作弊風波

tvb娛樂
東方新地

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由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《HOME 即是識》是一個關於家居大小事的問答遊戲節目，透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事。參賽者不論藝人或素人、只要擅長處理家中大小雜事就能參加，組隊爭奪高達港幣 10 萬元的獎金獎品！

今（5 日）、明（6 日）晚是第六輪初賽，藝人隊是 Eric Kwok+良玳瑩 Crystal＠XiX 與莊殷玥 Vici＠XiX +鄧曉殷 Kiele＠XiX，素人隊則有 Jessica+Tammy、柏遨+Cathy、Tracy+Ricky 和 Michelle+Gary。Eric Kwok 透露早年在美國生活，閒時會幫媽媽打理花園，他說：「11、2 歲就要喺花園掘泥，自己駁水管、鋪草，最大鑊係要隊冧田鼠！」Eric Kwok 再傳授「恤衫不皺」大法，他說：「係我 Daddy 教我嘅，唔想着恤衫皺，就要將成件恤衫攝喺底褲入面，穿過條底褲！」人仔細細的Crystal、Vici 和 Kiele 自認有幫屋企做家務，Vici 大大聲說：「有做過幾次囉！」笑到大家碌地！

遊戲環節繼續搞笑，第一輪選擇題已經火花四濺，森美和 Eric Kwok 為了一條關於女性健康的問題拗到爭持不下，激到 Eric Kwok 大拋金句回敬森美：「你唔可以judge the person by the book！」另邊廂，鬼馬的 Kiele 和 Vici 多番出貓偷睇 Eric Kwok 答案，最終被 Eric Kwok 實名舉報，場面搞笑。之後的動作題同樣好玩，Eric Kwok 和 Crystal 要合力鬥快打開拉環斷了的汽水，Eric Kwok 拿着一卷保鮮紙死鋤爛鋤都打不開，相反 Crystal 單靠一張紙便輕鬆解決，搶盡風頭！最終的動作題揭示了 Wasabi 加入砂糖會變得更辣，輸掉遊戲的 Eric Kwok 接受大懲罰要吃下加了砂糖的 Wasabi，Eric Kwok 不單食到面都青埋，額頭更青筋暴現，他說：「辣咗 20 至 30%！」認真誇張。

森美同 Eric Kwok 係咁鬥嘴。（圖片來源：TVB）
森美同 Eric Kwok 係咁鬥嘴。（圖片來源：TVB

終極回合搶答題戰況激烈，Eric Kwok 極速答中一條關於電視螢幕的問題，森美笑言：「你對啲 AV 產品比較熟，唔係淨係 AV！」Eric Kwok 即怕醜仔上身耍手否認，森美即揶揄他：「你杯弓蛇影做咩啫，此地無銀三百兩！」另邊廂，身為醫生的 Cathy 則憑住專業知識瘋狂答中問題，表現精靈的 Vici 則頻頻「跳掣」撞中答案，想知道哪一隊最終殺入決賽？密切留意《HOME 即是識》。

Eric Kwok 被笑指對 AV 產品好熟悉。（圖片來源：TVB）
Eric Kwok 被笑指對 AV 產品好熟悉。（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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