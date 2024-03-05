HOME即是識｜Eric Kwok笑彈連發 食辣爆笑 Crystal斷環祕技 Kiele作弊風波
由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《HOME 即是識》是一個關於家居大小事的問答遊戲節目，透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事。參賽者不論藝人或素人、只要擅長處理家中大小雜事就能參加，組隊爭奪高達港幣 10 萬元的獎金獎品！
今（5 日）、明（6 日）晚是第六輪初賽，藝人隊是 Eric Kwok+良玳瑩 Crystal＠XiX 與莊殷玥 Vici＠XiX +鄧曉殷 Kiele＠XiX，素人隊則有 Jessica+Tammy、柏遨+Cathy、Tracy+Ricky 和 Michelle+Gary。Eric Kwok 透露早年在美國生活，閒時會幫媽媽打理花園，他說：「11、2 歲就要喺花園掘泥，自己駁水管、鋪草，最大鑊係要隊冧田鼠！」Eric Kwok 再傳授「恤衫不皺」大法，他說：「係我 Daddy 教我嘅，唔想着恤衫皺，就要將成件恤衫攝喺底褲入面，穿過條底褲！」人仔細細的Crystal、Vici 和 Kiele 自認有幫屋企做家務，Vici 大大聲說：「有做過幾次囉！」笑到大家碌地！
遊戲環節繼續搞笑，第一輪選擇題已經火花四濺，森美和 Eric Kwok 為了一條關於女性健康的問題拗到爭持不下，激到 Eric Kwok 大拋金句回敬森美：「你唔可以judge the person by the book！」另邊廂，鬼馬的 Kiele 和 Vici 多番出貓偷睇 Eric Kwok 答案，最終被 Eric Kwok 實名舉報，場面搞笑。之後的動作題同樣好玩，Eric Kwok 和 Crystal 要合力鬥快打開拉環斷了的汽水，Eric Kwok 拿着一卷保鮮紙死鋤爛鋤都打不開，相反 Crystal 單靠一張紙便輕鬆解決，搶盡風頭！最終的動作題揭示了 Wasabi 加入砂糖會變得更辣，輸掉遊戲的 Eric Kwok 接受大懲罰要吃下加了砂糖的 Wasabi，Eric Kwok 不單食到面都青埋，額頭更青筋暴現，他說：「辣咗 20 至 30%！」認真誇張。
終極回合搶答題戰況激烈，Eric Kwok 極速答中一條關於電視螢幕的問題，森美笑言：「你對啲 AV 產品比較熟，唔係淨係 AV！」Eric Kwok 即怕醜仔上身耍手否認，森美即揶揄他：「你杯弓蛇影做咩啫，此地無銀三百兩！」另邊廂，身為醫生的 Cathy 則憑住專業知識瘋狂答中問題，表現精靈的 Vici 則頻頻「跳掣」撞中答案，想知道哪一隊最終殺入決賽？密切留意《HOME 即是識》。