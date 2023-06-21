TVB識貨｜618購物節破天荒佳績劉佩玥泰文戰隊搶眼

TVB 自 3 月宣布透過附屬公司 TVBC 與淘寶達成合作意向，共同發展 48 場電商直播後，短短 3 個月以來多場以「TVB 識貨」直播間（以下簡稱為「TVB 識貨」）作基地的 TVB 聯乘淘寶直播騷均成功創立佳績，其