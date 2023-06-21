TVB識貨｜618購物節破天荒佳績劉佩玥泰文戰隊搶眼
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TVB 自 3 月宣布透過附屬公司 TVBC 與淘寶達成合作意向，共同發展 48 場電商直播後，短短 3 個月以來多場以「TVB 識貨」直播間（以下簡稱為「TVB 識貨」）作基地的 TVB 聯乘淘寶直播騷均成功創立佳績，其
中 5 月 31 日以港姐為主題的「帶貨女王之夜」，邀來朱晨麗、高海寧、湯洛雯、何依婷 4 位港姐參與直播，最終獲全場銷售額突破 1 億元人民幣（約 1.1 億港元）佳績，累計觀看人次近 1,000 萬。
日前，今年 3 月 7 日才啟播的「TVB 識貨」首度參與了內地電商節「618 購物節」，再度創下佳績，成功躋身 618 TOP10 直播間，與內地「帶貨一哥」李佳琦、羅永浩等齊齊上榜。其實「TVB 識貨」自開播以來每場直播主題均經過精心
設計，並一直致力將 TVB 不同 IP 融入直播間，繼先後舉辦過的《衝上雲霄》、
《溏心風暴》及《法證先鋒》等主題，是次「618 購物節」，「TVB 識貨」再將影視 IP《珠光寶氣》及大型綜藝 IP《香港小姐競選》融入直播間，除邀得視帝陳豪、黎諾懿、陳敏之、陳自瑤等現身直播間，就連內地藝人也加入戰團直播「打
卡」！
劉佩玥化身娛記與內地知名組合五條人搞笑互動
於 6 月 15 日進行的直播，內地組合五條人降臨「TVB 識貨」，擔任主播的劉佩玥（Moon）則化身娛樂記者採訪五條人，三人搞笑出題互考，其中五條人問到阿
Moon 二人首本名曲《阿珍愛上了阿強》的英文和泰文是甚麼時，Moon 除以
「Jane Loves John」輕鬆招架外，還可愛地瘋狂扮識講泰文，場面搞笑。直播另
一搶焦位，是 Moon 重現《隱形戰隊》中人氣角色 Shadow 的招牌狙擊手動作，
引爆網友回憶。
圖片來源：（圖片來源：TVB）