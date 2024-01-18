現場實況Edan生日展6大打卡位率先睇 預告21日生日場驚喜連連爵安感激…
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Viu1HK報導：現場實況Edan生日展6大打卡位率先睇 預告21日生日場驚喜連連爵安感激爵屎助走出迷失
「世界第一」呂爵安（Edan）喺1月21號踏入27歲，FC喺尖沙咀設置名為「Embrace Love, Again」嘅生日展，以Edan歌曲《Again!》為創作概念，分為6個展區，包括服飾展覽區、照片牆、LED Wall、繪馬許願區、自拍區，以及最特別嘅玩具捐贈區，鼓勵各位參加者捐出新舊玩具，將快樂傳承畀下一代！展覽上仲會播出Edan嘅片段，分享入行5年嘅感受同生日願望，仲隔空吹蠟燭，認真鬼馬！
FC Admin Josie受訪時話，因為Admin Team啱啱上任，只得個幾月籌備生日應援，加上撞正演唱會，分配時間同人手上都好艱難，而正日都會喺亞博派生日限定手幅同大合照，亦預備咗蛋糕畀Edan，祝福佢身體健康，做到自己想做嘅事！
此外，FC喺21號當日請全港巿民免費搭2號巴士，so sweet！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK