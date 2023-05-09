吳耀漢設靈 吳嘉龍憶述父親曾想輕生 洪金寶緬懷故友昔日整蠱趣事
廣告
Viu1HK報導：香港資深演員吳耀漢上月因病逝世，享年83歲，今日於紅磡世界殯儀館景行堂設靈。吳耀漢生前廣結人緣，圈中藝人如張學友、楊千嬅、林家棟、盧冠廷與太太唐書琛、吳彥祖、岑建勳與女兒寧兒、寧童及寧樂亦送上花牌致意。另外，與吳耀漢甚有淵源的周梁淑怡、洪金寶、姜大衞與太太李琳琳、岑建勳與劉天蘭到場致意。
兒子吳嘉龍（Carl）一早到場打點，Carl接受傳媒訪問期間一度傷感落淚，他坦言每天仍然會哭：「呢幾個月都困難好大，佢同我哋話下次見，其實都有少少開心，因為我哋相信佢去咗個更好嘅地方，咁我哋當然都難過。」而Carl日前於社交平台以英語發文悼念父親，透露上月吳耀漢曾向他表示想死，但不成功。他受訪時表示，因為爸爸被長期病患折磨：「尤其COVID呢2、3年，佢見唔到朋友去唔到鍾意嘅餐廳，都好大壓力，不過佢對生命仍然充滿熱情。」
而好友洪金寶獨自撐著拐杖到場，於靈堂逗留個多小時後離開，他受訪時說：「段段都係好多回憶，（靈堂內）睇返好多戲，唔睇都好多感受，睇咗更多感受。我哋一齊好多年，合作好多次。佢（吳耀漢）好少整蠱我，我整蠱人多，不過我哋整蠱人都係笑嘅，唔會整到人心痛、肉痛、骨痛，都係視覺上好笑。我哋整蠱人都睇對象，成龍就可以錐入啲，少少血都唔怕，不過吳耀漢同岑建勳係文人，講吓笑就得啦。」
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]