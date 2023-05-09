Viu1HK報導：香港資深演員吳耀漢上月因病逝世，享年83歲，今日於紅磡世界殯儀館景行堂設靈。吳耀漢生前廣結人緣，圈中藝人如張學友、楊千嬅、林家棟、盧冠廷與太太唐書琛、吳彥祖、岑建勳與女兒寧兒、寧童及寧樂亦送上花牌致意。另外，與吳耀漢甚有淵源的周梁淑怡、洪金寶、姜大衞與太太李琳琳、岑建勳與劉天蘭到場致意。