搞超揼本盛大記者會 歌神張學友 12月紅館開十場個唱 憂COVID攻擊…
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Viu1HK報導：搞超揼本盛大記者會 歌神張學友 12月紅館開十場個唱 憂COVID攻擊肺部:見阿媽都戴口罩！現場實況
歌神張學友第十個演唱會嚟嘞，佢今日喺尖沙咀舉行《60+巡迴演唱會-香港站》記者會，舞台以一個郵輪船頭️形狀呈現，營造音樂現場除咗有管弦樂隊同芭蕾舞表演，播放巡迴精華片段，closing 仲有煙火效果，記者會規模好盛大，真係近年罕見！
現場公布演唱會將於12月開10場，會否加場就要睇反應。學友慣例每開兩至三場就會休息一日，而平安夜小休，學友笑言「留喺屋企最平安」。學友雖然有耳水不平衡，但一直都好小心保養身體，從未中過covid，今日除要求現場傳媒戴口罩之外，直到現在佢每次見媽咪都係戴住口罩，佢解釋「無論流感或covid都係會攻擊肺部，唔知對唱歌有乜影響！」真係一位好小心同專業歌手。學友亦有解釋點解咁多年演唱會都冇請嘉賓，預告太太羅美薇會嚟撐場，想睇更多歌神對演唱會要求，就要睇埋。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK