張學友24場紅館騷完美落幕 「60+」唔賣樣表演一字馬證實力向00年後樂…
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Viu1HK報導：張學友24場紅館騷完美落幕 「60+」唔賣樣表演一字馬證實力向00年後樂隊小老師鞠躬心服口服
張學友一共24場《張學友60+巡迴演唱會香港站》昨晚（13日）完美落幕，「撞樣細佬」張家輝、宣萱同導演劉偉強都有嚟睇騷。
學友落力獻唱，每場都有表演一字馬，唔靠「賣樣」，用行動話畀大家聽「60+」都可以好勁，完全冇諗過退休，佢話「本人係唔需要退休嘅，唱歌就係我最鍾意做嘅事，表演係我最開心做嘅事。」仲自爆近幾年每日喺屋企練歌2小時，被樓下樓印度籍鄰居投訴一事。
當學友逐一介紹團隊樂手時，其中有一位2002年出世、吹色士風嘅「小老師」，學友透露對方年紀比自己個女仲要細兩年，走廊相遇依然會向「老師」鞠躬，笑言「係唔係幾順架嘞，但學無前後，冇得講！」學友份人咁Funny，其實可以考慮開棟篤笑喎，想睇更多記得睇片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK