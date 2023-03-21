現場實況張敬軒倫敦唱自作曲新歌《隱形遊樂場》 歌迷堵塞會場出口送別…
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Viu1HK報導：現場實況張敬軒倫敦唱自作曲新歌《隱形遊樂場》 歌迷堵塞會場出口送別偶像
張敬軒近日身處英國倫敦百年歷史殿堂級場地Royal Albert Hall舉行一連三場 《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON 張敬軒倫敦演唱會》，眨吓眼就嚟到尾場。開騷期間軒公繼續發揮佢嘅自帶喜感，當收到現場歌迷送花後即笑言「咩嚟㗎入面，咁重嘅？」歌迷回應話花束入面裝咗水，軒公就話「嘩！送花送埋水，如果同你結婚你咪送埋大床？呢啲機會唔駛留俾我呀，留俾第二個得㗎啦！多謝你。」當另一歌迷只送一支花時，軒仔就搞笑話「好手緊喎呢排。」
呢晚亮點係壓軸歌，由軒公作曲、詞神Wyman黃偉文填詞但未發布嘅新歌《隱形遊樂場》，更係Wyman喺軒公尾場前一晚嘅深夜，親自送去酒店俾軒公嘅禮物。軒公同歌迷些牙呢首歌背後故事，舊年10月收歌返嚟之後打算請Wyman填詞，但Wyman建議由軒公親自作曲，直至出發倫敦前，軒公先順利寫好。「一直以嚟Wyman交詞都係fax或者email，但今次佢拎嚟酒店俾我，真係好感動，好多謝佢咁錫我。」完場後，逾二千歌迷有秩序堵塞會場出口，送別偶像，軒公超暖男逐個say bye，連小編都滾動咗！
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