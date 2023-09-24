汪明荃騷前喉嚨發炎急睇醫生 邀Edan睇大戲為遲吓過兩招鋪路？ 葉麗儀…
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Viu1HK報導：汪明荃騷前喉嚨發炎急睇醫生 邀Edan睇大戲為遲吓過兩招鋪路？ 葉麗儀 仙杜拉 雷安娜返港獻聲寶刀未老現場實況
一連兩場紅館騷《情牽煇黃經典演唱會2023》完滿結束！噚晚尾場氣氛超級熱烈，全場fans不時自動大合唱！騷後移師隔慶功宴上，「Liza姐」汪明荃受訪自爆早排因連續演10場大戲加廣州工作，喉嚨發炎即刻睇醫生，好彩都冇點影響演出！而日前77歲生日嘅羅家英，都有專登嚟捧愛妻頭場演出，超sweet呀！
期間Liza姐威威豬自稱係唱「煇黃組合」筆下最多歌作品嘅歌手，特別多係電視主題曲、插曲！提起葉振棠尾場請病假，佢話聽聞對方生蛇，祝願早日康復。之後Liza姐又透露正入紙申請紅館檔期，目標明年開騷！談及Edan有捧場睇大戲，唔知佢哋遲吓有冇機會喺大戲上交手呢？Lisa姐直言唔係咁易做㗎！就睇吓Edan接唔接受呢個挑戰啦！
葉麗儀、仙杜拉同雷安娜專程為「煇黃騷」飛返香港，幾位唱咗多位金曲，歌聲依然動聽，寶刀未老，見番多年冇見老友勁開心，當正呢次演出係大型re-u！不過葉麗儀同仙杜拉話好快就要走，葉麗儀預告或年底會再返港見大家！至於雷安娜就襯呢次演出留港多一段時間見朋友，暫時享受生活未有重返幕前想法。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK