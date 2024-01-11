劉德華馬拉松式謝票自爆拍戲忟憎爆粗 激罕談愛女劉向蕙「難管都要管！…
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Viu1HK報導：劉德華馬拉松式謝票自爆拍戲忟憎爆粗 激罕談愛女劉向蕙「難管都要管！」 被談善言 朱鑑然指任監製嚴格 要求高
劉德華、談善言、朱鑑然今日為電影《潛行》走勻多個戲院，進行馬拉松式謝票！少有喺香港謝票嘅華仔大叫感覺好新鮮，好似變返做新人咁！
講到華仔今次身兼埋監製，阿談同朱仔話對住前輩都有壓力，一嚟華仔成日坐喺片場、二嚟好嚴格、要求高，不過佢哋大讚華仔和藹可親，亦冇階級分別，十足似屋企人一齊開工！華仔大方自爆有時喺片場忟憎上嚟都會爆粗，但即時會被提醒注意形象，至於之後有冇興趣挑戰執導？華仔即刻畀咗個期出嚟！
新戲談及網絡安全，甚少提囡囡劉向蕙嘅華仔激罕開腔，笑稱難管囡囡上網但都要管！唔知華仔同囡囡喺社交平台係咪friend嚟呢？又使唔使開個鬼account嚟「關心」囡囡？阿談同朱仔仲有咩拍攝難忘事分享？即刻去片睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK