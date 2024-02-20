蘇振維解說如何演好《盜月者》️「童童」劇透與Edan未曝光片段 感…
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Viu1HK報導：蘇振維解說如何演好《盜月者》️「童童」劇透與Edan未曝光片段 感謝爵屎愛屋及烏願與撞樣專家Dickson演孖生兄弟
「唔該師兄！嗰架車去九龍東！」各位已經入場欣賞《盜月者》嘅觀眾朋友，相信對飾演馬文舜（Edan飾）「郵局條針」嘅郵差童童都留下深刻印象，小編邀請到本尊Ray蘇振維親解演繹童童嘅事前準備功夫，以及剖白演繹弱能人士嘅難度，無限Respect呀！
身為演藝學院一級榮譽畢業嘅高材生，Ray目前係「中英劇團」嘅一員，演過多齣舞台劇，首次殺入大銀幕，佢最感謝袁劍偉導演嘅支持同鼓勵，仲分享同Edan嘅合作火花 又感謝爵屎愛屋及烏！平時走型格路線嘅Ray，仲笑談被網友指同「專家Dickson」撞樣一事，回應得落落大方！想了解Ray同童童更多？同埋想知道馬文舜同童童有咩未曝光片段？睇訪問就一清二楚啦！
網民點睇？
I WILL CONTINUE GO TO EACH CLIPS ORDER YOU STOP TALKING ABOUT ME MUST STOP TALK ABOUT ME
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK