陸駿光跑山驚揹唔郁老闆仔？ 黃梓樂入圍金馬男配喊住打自己️ 梁雍婷…
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Viu1HK報導：陸駿光跑山驚揹唔郁老闆仔？ 黃梓樂入圍金馬男配喊住打自己️ 梁雍婷角逐女配望陳意涵奪獎
陸駿光、「老闆仔」黃梓樂同Rachel梁雍婷最近被妥任為「2023 CAN RUN 馬拉松大使」，慈善跑當日佢哋要揹住罐頭跑4公里路程，為正生書院籌款！為咗有好成績，陸駿光同Rachel就諗咗個「妙計」，決定一個揹罐頭，一個揹老闆仔，理應揹老闆仔嘅重任就落喺Man爆嘅陸駿光身上，不過佢就話兩年前因為椎間盤突出，搞到依家唔敢做太劇烈運動，所以當日應該都揹唔郁老闆仔，要Rachel代勞咁話喎！
至於講到老闆仔同Rachel分別憑《年少日記》以及《白日之下》入圍《第60屆金馬獎》最佳男、女配角，老闆仔表示以為係發緊夢，直至睇返公布入圍名單嘅直播先敢相信，最後仲感動到喊咗出嚟添！而Rachel就話呢個提名實在太重份量，到而家都仲未有實感亦唔敢奢望獲獎，但就會積極揀戰衣出席頒獎禮，同時佢亦好高興戲中拍檔余香凝同林保怡都有份入圍「最佳女主角」同「最佳男配角」。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK