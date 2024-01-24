姜濤掌摑隊友不怒自威Anson Lo神演繹身懷絶技聽聲開鎖 完美無瑕呂爵…
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Viu1HK報導：姜濤掌摑隊友不怒自威Anson Lo神演繹身懷絶技聽聲開鎖 完美無瑕呂爵安️皮膚好惹人稱羨
Anson Lo盧瀚霆同Edan呂爵安喺袁劍偉執導嘅賀歲片《盜月者》中再度合作，加埋姜濤特別演出，MIRROR三帥陪大家Chok住賀歲！三子分享拍攝趣事，首次演繹反派角色嘅姜濤，除咗成就解鎖拍開槍戲外，仲好兇狠咁大大巴摑Edan，Edan笑指隊友內功深厚，不怒而威，唔嘢少㗎！Anson Lo演一個身懷絶技，唔駛用眼睇就可以成功開鎖嘅角色，佢唔單止超額完成，仲因為連場動作戲而觸及舊患，甚至傷埋右腳膝頭哥，靠意志頂硬上完成拍攝，Respect呀！
三子喺《盜》片中為咗偷錶鍥而不捨，咁佢哋喺現實中又最想偷咩呢？估唔到Edan皮膚好會令隊友咁羨慕，真係笑爆嘴呀！大家睇訪問就一清二楚啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK