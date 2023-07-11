雲浩影首個歌迷聚會兼賀26歲生日目標開個人騷答謝迷雲黨
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Viu1HK報導：今個月5號係Cloud雲浩影嘅26歲生日，一班「迷雲黨」開party為偶像慶祝，今次亦係Cloud出道以嚟第一個Fans meeting，心情緊張又興奮啊！Fans準備咗三個蛋糕，分別寫上「大紅大紫」、「仙氣常駐」同印咗佢嘅靚樣，壽星女仲帶領全場大合唱中西合璧嘅生日歌，認真搞鬼！
由於同Fans通常只係透過演出同社交平台溝通，Cloud話今次Fans meeting就好似大型網友見面會。喺聚會上，佢同Fans大玩佢鍾意嘅數字牌遊戲，令佢見到平時喺公開場合表現斯文冷靜嘅Fans，原來都有熱情同活潑嘅一面，「初初都擔心大家咁文靜，氣氛會唔會尷尬？但玩完一輪之後，大家都開始熟絡，歌迷之間亦都混熟咗，係一個好開心嘅聚會。」佢仲特別多謝為歌迷會服務嘅幾位幹事，每次自己推出新歌時，幾位年紀小小嘅Fans就會安排唔同地方、店舖派發應援。Cloud透露生日願望係舉行個人Live Show，同Fans分享音樂，答謝迷雲黨們嘅支持。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]