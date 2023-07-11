雲浩影首個歌迷聚會兼賀26歲生日目標開個人騷答謝迷雲黨

Viu1HK報導：今個月5號係Cloud雲浩影嘅26歲生日，一班「迷雲黨」開party為偶像慶祝，今次亦係Cloud出道以嚟第一個Fans meeting，心情緊張又興奮啊！Fans準備咗三個蛋糕，分別寫上「大紅大紫」、「仙氣常駐」同印咗佢嘅靚樣，壽星女仲帶領全場大合唱中西合璧嘅生日歌，認真搞鬼！