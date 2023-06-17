Edan為個唱前趕出5首歌頭痕 「E式情歌」將回歸 「E女郎」尋覓中…
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Viu1HK報導：Edan為個唱前趕出5首歌頭痕 「E式情歌」將回歸 「E女郎」尋覓中
[email protected]連續3年接拍電子錢包廣告，笑話依家無時無刻都眼鏡跟身，隨時變身「呂」秘書冇難度！佢劇透指韓版《社內相親》中嘅超經典飛眼鏡kiss場口已經拍咗，呢場大家真係要期待一下！開拍咗幾日，兒登自詡同「秘書」有部分相似，特別係溫柔同成熟！
講到佢8月開solo concert，笑提早前佢誇下海口話要喺開騷前出5首歌，Edan笑話實行起上嚟有困難，就睇吓到時有冇機會開騷當日以新歌演繹！佢又再透露新歌回復「E式情歌」，目前搵緊合適嘅「E女郎」。至於好兄弟Jer、Anson Lo噚日宣布加開一場MIRO場，Edan話要再睇吓有冇加場空間，笑問有冇信心開日場？佢笑答寧願開通宵場，相信成班「爵屎」都願意奉陪呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]